Vremea se răcește simțitor în vestul, nordul și centrul țării, în timp ce în sud și sud-est temperaturile se mențin ridicate. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul Munteniei și în Dobrogea.

Cum va fi vremea în weekend. România trece de la căldură la ploi și temperaturi scăzute Foto: Arhivă

Instabilitatea atmosferică se accentuează în special în jumătatea estică a României. Sunt așteptate perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar izolat poate cădea grindină. Ploile vor deveni mai puternice spre seară și pot lăsa în urmă cantități importante de apă.

Aversele vor apărea și în alte regiuni, în timp ce vântul va avea intensificări în sud-vest, în est și la munte.

În timpul nopții, ploile vor fi mai consistente în sudul și centrul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, dar și în masivele montane din sudul și estul țării. În aceste zone se pot acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Rafalele de vânt pot ajunge la 60 de kilometri pe oră în timpul ploilor.

În restul țării, vremea va fi mai liniștită, însă temperaturile nocturne vor coborî față de noaptea precedentă. Minimele se vor situa între 6 și 7 grade în nord-vest și 19 grade în sud-estul extrem.

Temperaturile scad și în sudul țării

Duminică, răcirea se extinde și în sud și sud-est. Temperaturile vor ajunge sub valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Maximele vor varia între 18 grade în nordul Moldovei și 26-27 de grade în vestul Olteniei.

În Dobrogea, cerul va rămâne mai mult noros și va continua să plouă. După-amiaza, aversele își vor face apariția și în Muntenia, estul Olteniei și în zona montană.

Ploi pe suprafețe mai restrânse sunt posibile și în Transilvania și Moldova. Izolat se pot strânge până la 20 de litri de apă pe metru pătrat, iar în special în sud există posibilitatea apariției grindinei. Vântul va sufla mai puternic în est, sud-vest și în zona Carpaților Meridionali și de Curbură.

Cum va fi vremea în București

În București, sâmbătă, 12 septembrie, se menține vremea caldă, cu o maximă de aproximativ 30 de grade. Norii se vor înmulți treptat, iar spre seară și în timpul nopții sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice.

Duminică se răcorește, iar temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Soarele va apărea temporar, însă în a doua parte a zilei sunt prognozate reprize de ploi abundente.

Luni, vremea se mai îndreaptă. Dimineața vor persista unele înnorări, însă în jurul prânzului își va face apariția soarele, iar maxima va rămâne la 25 de grade.

Marți, vremea va fi schimbătoare, cu perioade scurte de soare și posibilitatea unor ploi slabe. Temperatura maximă va urca până la 26 de grade, în jurul valorii normale pentru această perioadă.

Ploi și temperaturi în scădere la munte

La munte, sunt așteptate ploi în special în Carpații Orientali și Meridionali, unde cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. În celelalte masive pot apărea averse mai slabe, iar vântul se va intensifica în timpul ploilor.

Duminică, vremea va deveni răcoroasă în aproape întreaga zonă montană. După-amiaza și seara, ploile vor reveni în masivele sudice și estice, iar vântul va sufla mai tare în Carpații Meridionali și de Curbură.

Luni, în Carpații Occidentali sunt posibile ploi slabe, iar în restul zonei montane pot apărea doar câțiva stropi. În ansamblu, vremea va fi plăcută, cu vânt ceva mai intens.

Marți, vremea va rămâne schimbătoare, cu posibilitatea unor ploi slabe în majoritatea masivelor. Temperaturile vor fi apropiate de valorile normale.

Vreme caldă astăzi pe litoral

Pe litoral, vremea rămâne frumoasă și caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în stațiuni. Apa mării va avea aproximativ 24 de grade.

În timpul nopții, cerul se va înnora, iar ploile torențiale își vor face apariția. Duminică, instabilitatea atmosferică va crește, cu averse și descărcări electrice. Vântul se va intensifica după-amiaza și în timpul nopții, putând ajunge la 50 de kilometri pe oră.

Temperaturile scad și pe litoral, iar maximele nu vor mai depăși 20 de grade. Luni, valorile termice cresc până la 24 de grade, deși vor mai fi perioade cu înnorări și ploi slabe.

Marți, vremea se îmbunătățește. Soarele va domina, vântul va slăbi, iar temperaturile se vor menține în jurul valorilor de luni.