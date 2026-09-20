Azi ne mai bucurăm de temperaturi de 30 de grade. De mâine, vremea se răcește brusc. Județele aflate sub cod galben

Vremea devine instabilă în mai multe regiuni ale ţării, unde sunt aşteptate averse, descărcări electrice şi, la munte, rafale de vânt de până la 60-70 km/h. Ploile vor apărea mai ales în zonele montane, dar şi în Muntenia, Dobrogea şi nordul Olteniei.

Vremea se schimbă radical Foto: Arhivă

Vremea va fi caldă duminică, dar pe parcursul zilei cerul va fi variabil, temporar cu înnorări, ploi ușoare și descărcări electrice, local la munte și pe suprafețe mai mici în Muntenia, Dobrogea și posibil în nordul Olteniei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a intervalului pe crestele montane unde la rafală se vor atinge viteze de 60...70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în nordul litoralului. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață.

În Bucureşti, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 13...16 grade.

La munte vremea se va menține caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și pe arii restrânse averse și descărcări electrice, pe parcursul zilei cu o probabilitate mai ridicată în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, iar noaptea în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Vor fi cantități de apă de 1...10 l/mp, iar după-amiaza cu totul izolat posibil în masivele sudice de 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a intervalului la altitudini mari unde se vor atinge viteze la rafală de 60...70 km/h.

De luni se răcește

Foto: ANM

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), luni, 21 septembrie, între orele 12:00 - 21:00, vântul va avea intensificări în Oltenia, centrul şi sudul Moldovei, Munţii Banatului, jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 80-90 km/h.

Atenţionarea Cod Galben este valabilă pentru judeţele: Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mehedinţi, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Bacău, Vrancea, Vaslui şi Galaţi.

În acelaşi timp, ANM a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului, răcire accentuată şi ploi moderate cantitativ, valabilă în perioada 21 septembrie ora 10:00 - 24 septembrie ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, luni (21 septembrie), temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, iar marţi (22 septembrie) în Oltenia, local în Muntenia şi la munte. Vor fi viteze în general de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70-80 km/h.

Valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8-12 grade), vremea devenind rece pentru această dată, luni în jumătatea de nord a teritoriului, marţi şi miercuri şi în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 şi 21 de grade, iar cele minimele din nopţile de marţi spre miercuri (22/23 septembrie) şi miercuri spre joi (23/24 septembrie) între 2 şi 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni.

De asemenea, luni în nord, centru, est şi sud-est, apoi şi în rest, vor fi perioade cu averse, temporar însoţite de descărcări electrice. Se vor acumula cantităţi de apă de 10-15 l/mp şi pe arii restrânse de 20-30 l/mp. Din noaptea de luni spre marţi, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 m, trecător vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.