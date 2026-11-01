 Vreme închisă și ploioasă, ninsori la munte şi intensificări ale vântului până miercuri. Județele care intră în Cod Portocaliu | adevarul.ro
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Vreme închisă și ploioasă, ninsori la munte şi intensificări ale vântului până miercuri. Județele care intră în Cod Portocaliu

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o avertizare Cod portocaliu de precipitații importante cantitativ, valabilă până luni, la ora 10:00, în vestul Carpaților Meridionali și în zona submontană a Olteniei, unde cantitățile de apă vor ajunge la 50 - 70 de litri pe metrul pătrat.

Ploi
Vreme de toamnă autentică Foto: Shutterstock

Potrivit meteorologilor, care au instituit Cod Portocaliu, în intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 - 2 noiembrie, ora 10:00, în vestul Carpaților Meridionali şi în zona submontană a Olteniei vor fi precipitații importante cantitativ şi se vor acumula 50 - 70 de litri pe metrul pătrat. Va ploua, iar la altitudini în general de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă de 20 - 40 de centimetri.

Hartă ANM
Hartă ANM Foto: ANM

Totodată, în același interval, va fi în vigoare o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ în județele Dolj şi Olt, în zona joasă a județelor Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea, precum şi în sudul judeţului Hunedoara. În aceste zone se vor acumula cantităţi de apă de 25 - 35 de litri pe metrul pătrat şi izolat de peste 50 de litri pe metrul pătrat.

O altă atenţionare Cod galben, valabilă de luni, ora 8:00, până marţi, ora 10:00, vizează intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Munteniei şi a Dobrogei, unde vitezele vor ajunge la 50 - 70 km/h.

De asemenea, meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Constanţa, valabilă de luni, ora 10:00, până marţi, ora 10:00. În aceste judeţe se vor acumula cantităţi de apă de 25 - 35 de litri pe metrul pătrat şi izolat de peste 40 de litri pe metrul pătrat.

În plus, ANM a emis o informare meteorologică, valabilă de duminică, ora 10:00, până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00, ce vizează ploi moderate cantitativ, precipitaţii predominant sub formă de ninsoare la munte şi intensificări ale vântului.

Astfel, în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea va ploua moderat cantitativ, iar cantităţile de apă vor fi în general de 30 - 50 de litri pe metrul pătrat. La munte, la altitudini în general de peste 1.700 de metri, în special în Carpaţii Meridionali, vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare şi se va depune strat de zăpadă în general de 10 - 30 de centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice şi sud-estice, iar pe parcursul zilei de miercuri, 4 noiembrie, în cele estice, cu viteze în general de 40 - 50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor atinge 60 - 80 km/h, viscolind ninsoarea.

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