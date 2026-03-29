Județele care intră sub Cod galben de ploi și ninsori, inclusiv Capitala

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben valabilă până luni dimineaţă, care vizează ploi însemnate cantitativ și ninsori la munte, cu depunerea unui strat de zăpadă de 10-20 cm și viscol în zonele montane. Avertizarea se aplică pentru 20 de județe din Dobrogea, Moldova, Muntenia, sud-estul Transilvaniei și pentru municipiul București.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în intervalul 10:00 duminică – 10:00 luni, precipitațiile vor fi semnificative, mai ales în Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei și în sud-estul Transilvaniei. La munte, la altitudini peste 1.600 m în Carpații Meridionali și Orientali, se va depune zăpadă, stratul fiind local consistent, iar vântul va atinge rafale de 60-70 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge la 25-30 l/mp și pe alocuri peste 30-40 l/mp.

Temporar, se vor înregistra intensificări ale vântului în estul și sud-vestul țării, cu viteze de 40-50 km/h.

În București, cerul va fi noros, cu ploi însemnate cantitativ, între 20 și 30 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de aproximativ 11 grade, iar minima de 6-7 grade.

Meteorologii recomandă prudență în trafic, atenție sporită la precipitații și respectarea indicațiilor autorităților, mai ales în zonele montane și în Capitală, unde ploile vor fi însemnate.