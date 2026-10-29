Vreme rece și ploi în cea mai mare parte a țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o vreme închisă și rece, în cea mai mare parte a țării, marcată de persistența ploilor.

Vremea se anunță ploioasă Foto: Shutterstock

Vremea va fi în general închisă, iar în majoritatea zonelor și normală termic. Temporar va ploua slab în Dobrogea, local în Moldova, Muntenia și Oltenia și izolat în celelalte regiuni (cantități de apă în general de 2-6 l/mp).

Pe crestele Carpaților Meridionali vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu ușoare intensificări ziua în regiunile sud-estice și în zona montană înaltă (viteze de 40...45 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 19 grade, cu cele mai ridicate valori în zona de deal a Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 11 grade. Pe alocuri, mai ales dimineața și noaptea, cu o probabilitate mai mare în centru și sud-vest, se va forma ceață.

În Bucureşti, vremea va fi în general închisă și trecător va ploua slab (1-3 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13-14 grade, iar cea minimă de 8-9 grade. Spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.

La munte, vremea va fi în general închisă și normală termic în cea mai mare parte a zonei montane. Local și temporar va ploua slab, iar pe crestele Carpaților Meridionali vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu ușoare intensificări ziua în zona montană înaltă (viteze de 40-45 km/h).

În zilele următoare, ploile slabe, trecătoare și burnițele își vor face simțită prezența cu precădere în sudul, estul și centrul teritoriului, dar și în Capitală. Aspectul mohorât al vremii și probabilitatea de precipitații se vor menține și pe parcursul primelor zile din noiembrie.