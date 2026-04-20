Avertizare meteo de ultimă oră: ploi abundente, vijelii și ninsori consistente la munte

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de vreme rea valabilă începând de luni, ora 10:00, până joi, 23 aprilie, interval în care sunt anunțate ploi, intensificări ale vântului, scăderi de temperatură și ninsori la munte.

Pe lângă informarea generală, meteorologii au emis și două coduri galbene distincte: unul de vânt, valabil în 20 de județe, și unul de ninsori însemnate la munte.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că, în intervalul 20 aprilie, ora 10:00 – 23 aprilie, ora 10:00, vor fi perioade cu precipitații în cea mai mare parte a țării, mai ales în prima parte a intervalului în Maramureș, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, iar ulterior în regiunile sudice și centrale.

Meteorologii precizează că ploile vor avea caracter de averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15–20 l/mp, iar izolat vor depăși 25–35 l/mp. Local, poate cădea și grindină.

La munte, dar temporar și în zonele de deal din Moldova și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi precipitații mixte – ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare. La altitudini de peste 1.400 de metri, precipitațiile vor deveni treptat predominant ninsori, cu depunerea unui strat de zăpadă.

Vântul va avea intensificări temporare în majoritatea regiunilor, cu viteze de 40–55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor depăși 60–80 km/h.

Totodată, meteorologii avertizează că marți și miercuri vremea va deveni rece pentru această perioadă, iar noaptea, local, se va produce brumă, în special în jumătatea de nord a țării și în zonele depresionare.

Pentru ziua de luni, între orele 12:00 și 22:00, Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de vânt, valabil în Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, precum și în vestul și sudul Transilvaniei, unde rafalele vor atinge 50–65 km/h.

În zonele montane, respectiv în Munții Apuseni, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vântul va sufla cu 70–80 km/h, iar la altitudini mari poate atinge temporar 90–100 km/h.

De asemenea, a fost emis și un Cod galben de ninsori, valabil de luni seara până miercuri seara. În Carpații Orientali și apoi în întreaga zonă montană, la altitudini de peste 1.400 de metri, vor predomina ninsorile.

Acestea vor fi local însemnate cantitativ, cu 10–25 l/mp, iar stratul de zăpadă va ajunge la 10–15 cm, în timp ce în Carpații Meridionali poate depăși 20–25 cm.