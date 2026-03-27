Vremea rea se întoarce în Capitală la sfârșit de săptămână. Cod galben de ploi și ninsoare la munte | HARTA

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a avertizat că în weekend vom avea parte de vreme închisă, intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ vor caracteriza regimul termic în București. Prognoza este valabilă până luni dimineață.

Potrivit ANM, în perioada 27 martie, ora 10:00 - 28 martie ora 8:00, în Capitală, vor fi intensificări ale vântului, iar înnorările se vor accentua treptat. Începând din orele serii, va ploua moderat cantitativ (10 - 20 l/mp) și vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50 - 65 km/h. Temperatura maximă va fi de 16 - 17 grade, iar cea minimă de 6 - 7 grade.

De asemenea, în intervalul 28 martie, ora 8:00 - 29 martie, ora 9:00, cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (10 - 15 l/mp). Vântul va sufla moderat, cu intensificări în prima parte a zilei, când se vor atinge viteze de 50 - 55 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va oscila între 5 şi 7 grade.

Totodată, de duminică dimineața până luni, la ora 10:00, cerul va continua să aibă înnorări și va ploua moderat cantitativ (10 - 20 l/mp). Vântul va sufla slab şi moderat, iar maxima termică va ajunge la 12 grade, în timp ce minima nu va depăși 7 grade.

ANM precizează că, în intervalul 27 martie, ora 10:00 - 30 martie, ora 10:00, pentru Municipiul București vor fi în vigoare o informare meteo şi un Cod galben de intensificări ale vântului şi ploi moderate cantitativ.

Capitala se va afla, totodată, sub o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului, în perioada 27 martie, ora 10:00 - 28 martie, ora 17:00.

Cod galben de ploi și ninsoare la munte

Totodată, ANM precizează că, în intervalul 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00, va fi în vigoare un cod galben de precipitații însemnate cantitativ; la munte, la altitudini mai mari de 1600 m ninsori, strat de zăpadă și viscol.

Astfel, în intervalul menționat în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei va ploua însemnat cantitativ.

Vor fi mai ales averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice în după-amiaza și seara zilei de vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie).

La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 40...50 cm și va fi viscol.

Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 40...60 l/mp și pe alocuri de peste 70...80 l/mp.