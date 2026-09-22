ONU avertizează că El Niño reprezintă o ameninţare majoră pentru sănătate. Boli care sunt pe cale să apară în lume

Națiunile Unite au avertizat marţi cu privire la numeroasele repercusiuni potențiale ale fenomenului El Niño asupra sănătății, subliniind că acest fenomen climatic natural reprezintă o „amenințare majoră”.

Inundații Foto: profimedia

Riscurile pentru sănătate sunt multiple, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS): caniculă care poate agrava anumite boli, calitatea proastă a aerului legată în special de incendii, dar şi malnutriţia şi holera favorizate de secete şi inundații.

Prin favorizarea unor episoade de ploi excepţionale şi a inundaţiilor, El Niño poate, de asemenea, să sporească răspândirea bolilor transmise de ţânţari, precum malaria, febra dengue sau chikungunya, scrie News.

„Consecinţele asupra sănătăţii ale fenomenului El Niño sunt previzibile. Avem o fereastră de oportunitate pentru a acţiona chiar acum, înainte ca aceste riscuri să se transforme într-o criză”, a declarat Teresa Zakaria, şefa unităţii pentru reducerea riscurilor, operaţiuni umanitare şi schimbări climatice din cadrul OMS, într-o conferinţă de presă susţinută la Geneva.

„Prin urmare, facem apel la guverne, parteneri şi comunităţi să investească fără întârziere, să se pregătească şi să ia măsuri preventive, pentru a salva vieţi şi a menține serviciile de sănătate”, a adăugat ea.

OMS îndeamnă ţările să-şi pregătească mai bine sistemele de sănătate, să consolideze supravegherea bolilor, să asigure continuitatea îngrijirilor medicale şi să constituie stocuri de echipamente medicale în zonele cu cel mai mare risc.

Situație diferită față de 2015

Actualul episod El Niño, care ar putea deveni cel mai intens înregistrat vreodată, a provocat deja condiții climatice extreme în întreaga lume.

„El Niño reprezintă o ameninţare importantă pentru sănătatea publică”, a avertizat Zakaria. „Ne aşteptăm să observăm repercusiuni asupra sănătății în întreaga lume. Cu toate acestea, consecințele cele mai grave se vor face simțite atunci când șocurile climatice se vor adăuga la fragilitatea sistemelor de sănătate, la accesul limitat la îngrijiri medicale, la insecuritatea alimentară, la deplasările populației şi la crizele umanitare”, a continuat ea.

Episodul actual El Niño ar putea fi „cel mai puternic” observat de la începutul măsurătorilor acestui fenomen climatic, acum patru decenii, a avertizat la începutul lunii septembrie Organizaţia Meteorologică Mondială a ONU (OMM), care urmează să-şi publice următorul buletin privind acest fenomen la sfârşitul lunii noiembrie. Efectele sale ar trebui să se accentueze şi mai mult, cu consecinţe care se vor prelungi dincolo de vârful aşteptat la sfârşitul anului, a explicat jurnaliştilor Armel Castellan, consilier al Biroului comun OMM-OMS.

El Niño se adaugă la consecinţele schimbărilor climatice cauzate de activităţile umane, amplificând în special evenimentele meteorologice extreme.

„Impactul său coincide cu temperaturi de referinţă deja foarte ridicate pe întreg globul. Este, aşadar, într-un fel, o dublă lovitură. Iar situaţia este diferită, deci fără precedent, faţă de ceea ce s-a întâmplat în 2015, ultima dată când anomaliile temperaturii suprafeţei mării legate de El Niño au atins niveluri atât de ridicate”, a precizat Castellan.

În faţa situaţiei de urgenţă provocate de El Niño, OMM colaborează cu partenerii săi pentru a asigura o mai bună coordonare între meteorologi şi autorităţile sanitare, astfel încât previziunile utile să ajungă la acestea la momentul potrivit şi într-un format direct utilizabil.