„Super El Niño”, fenomenul climatic care ar putea atinge o intensitate record. Ce efecte poate avea asupra iernii 2026–2027

El Niño, fenomenul produs de încălzirea apelor Pacificului ecuatorial, ar putea influența circulația atmosferică și vortexul polar în iarna 2026–2027, cu efecte posibile în America de Nord și Europa.

Un episod El Niño care se intensifică rapid în Oceanul Pacific ar putea ajunge la o intensitate record și ar putea influența circulația atmosferică globală în iarna 2026–2027. Potrivit Severe Weather Europe, platformă specializată în analize meteorologice și prognoze sezoniere, apele calde din Pacific se extind, iar cele mai noi modele plasează fenomenul tot mai clar în categoria „Super El Niño”.

„Super El Niño”, așteptat în perioada următoare

Efectele sale ar fi deja vizibile asupra presiunii atmosferice și a curenților de mare altitudine, iar în sezonul rece ar putea influența inclusiv vortexul polar.

Analiza, publicată de meteorologul Andrej Flis și publicată la 23 iulie 2026, arată că actualul episod ar putea deveni cel mai puternic El Niño din seria observațiilor istorice.

El Niño este un fenomen climatic natural determinat de încălzirea peste medie a apelor din Pacificul ecuatorial central și estic. Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, acesta poate modifica circulația atmosferică globală și poate favoriza, în funcție de regiune, valuri de căldură, secetă sau ploi abundente.

Potrivit Severe Weather Europe, actualul episod El Niño se intensifică rapid, iar modelele sezoniere indică depășirea pragului de două grade Celsius asociat categoriei „Super El Niño”.

Specialiștii arată că apa din estul Pacificului este deja cu 3–4 grade Celsius mai caldă decât valorile normale, iar sub suprafața oceanului se află o anomalie caldă care depășește local șapte grade. Această masă de apă, cunoscută drept undă Kelvin, se deplasează spre est și alimentează dezvoltarea fenomenului.

„Toate datele de până acum arată că se desfășoară un eveniment oceanic cu adevărat remarcabil, ale cărui semnale au fost deja detectate și în atmosferă”, notează Andrej Flis. Dacă prognozele se confirmă, episodul din 2026–2027 ar putea ajunge printre cele mai puternice înregistrate vreodată.

Un posibil El Niño de intensitate record

Unul dintre cele mai importante semnale vine din modelele sezoniere, care indică un episod El Niño mult mai puternic decât cele obișnuite. Platforma arată că mai multe centre de prognoză – modelul american CFSv2 al NOAA, modelul european ECMWF și prognoza Biroului Australian de Meteorologie – estimează un vârf apropiat de trei grade Celsius peste media pe termen lung.

„Prognozele celor trei centre meteorologice, provenite de pe trei continente și realizate de autorități diferite, indică un El Niño de intensitate record, posibil mai puternic decât oricare altul din ultimii 155 de ani”, notează Severe Weather Europe. Dacă estimările se confirmă, episodul din 2026–2027 ar putea depăși toate evenimentele El Niño observate în epoca modernă.

Autorul analizei atrage însă atenția că fiecare nouă rulare a modelelor a indicat până acum o intensitate mai mare. Acest lucru se explică prin faptul că prognozele sunt actualizate permanent cu datele observate în Pacific, inclusiv cu informațiile despre intensificarea vânturilor vestice și despre deplasarea apelor calde către suprafață.

Efecte puternice asupra iernii din America de Nord

Un alt efect important privește circulația atmosferică din emisfera nordică. Un El Niño foarte puternic poate modifica poziția curenților de mare altitudine, poate amplifica sistemele de presiune și poate crește riscul unor furtuni de iarnă în America de Nord.

„Un Super El Niño poate transforma schimbările sezoniere obișnuite în fenomene cu impact ridicat, cu inundații masive, secete severe și modificări importante ale poziției și intensității sistemelor de presiune”, arată analiza.

Modelele indică pentru ianuarie și februarie 2027 o activitate mai intensă a curentului-jet din sudul Pacificului, care ar putea aduce sisteme frecvente de joasă presiune, precipitații abundente și vreme instabilă în sudul, centrul și estul Statelor Unite. În același timp, o zonă de presiune ridicată deasupra Canadei ar putea împinge unele mase de aer rece spre sud.

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Această configurație ar putea favoriza contraste termice accentuate și ar crește probabilitatea furtunilor de iarnă în regiunile unde aerul rece se întâlnește cu umezeala transportată din Pacific. Analiza precizează însă că modelele nu garantează producerea unor valuri de frig sau a unor ninsori abundente într-o anumită zonă.

Prognoza pentru Europa rămâne incertă

Pentru Europa, semnalul este mai slab și mai nesigur, deoarece influența El Niño asupra continentului este indirectă. Modelele indică o tendință de presiune ridicată în sudul și centrul Europei și presiune mai scăzută în nord și nord-vest.

„Configurația deasupra Europei nu este încă stabilită, deoarece regiunea nu se află sub influența directă a El Niño, așa cum se întâmplă în America de Nord”, precizează Severe Weather Europe.

Modelul american CFSv2 indică temperaturi peste normal pe suprafețe întinse, sub influența unei zone de presiune ridicată. În schimb, modelul european ECMWF arată o zonă de presiune ridicată mai slabă, care ar putea permite coborârea unor mase de aer dinspre nord spre Insulele Britanice, Irlanda și nord-vestul continentului.

În acest stadiu, analiza nu permite formularea unei prognoze concrete pentru România. Nu poate fi stabilit dacă iarna 2026–2027 va fi mai rece, mai caldă sau mai bogată în precipitații în țara noastră.

Riscul perturbării vortexului polar

Un El Niño puternic poate influența și vortexul polar, vasta circulație atmosferică formată în jurul regiunilor polare în timpul sezonului rece. Atunci când vortexul este puternic, acesta menține mare parte din aerul rece în apropierea Polului Nord. Dacă slăbește sau se destramă, aerul arctic poate coborî mai ușor spre latitudinile temperate.

Datele sezoniere analizate de platformă indică pentru ianuarie și februarie 2027 o posibilă scădere a intensității vânturilor stratosferice asociate vortexului polar.

„Un El Niño puternic poate crește presiunea asupra vortexului polar și poate mări probabilitatea unei perturbări în mijlocul iernii. O prăbușire completă nu este garantată, dar combinația dintre influența tropicală și semnalul sezonier face din stratosferă un factor important de urmărit”, arată Severe Weather Europe.

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O asemenea perturbare ar putea permite coborârea aerului rece spre Statele Unite, Canada și unele regiuni ale Europei. Direcția exactă a maselor de aer nu poate fi însă anticipată cu mai multe luni înainte.

Organizația Meteorologică Mondială confirmă intensificarea fenomenului

Organizația Meteorologică Mondială a arătat recent că fenomenul El Niño s-a instalat deja în Pacificul tropical și este prognozat să se intensifice rapid în lunile următoare. Modelele analizate de instituție indică o încălzire semnificativă a apelor din Pacificul ecuatorial central și estic, cu abateri sezoniere care ar putea depăși două grade Celsius în regiunile-cheie de monitorizare.

„Condițiile El Niño sunt deja în desfășurare și se estimează că se vor intensifica rapid până la nivelul unui eveniment puternic”, a declarat Celeste Saulo, secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale.

Potrivit acesteia, evoluția fenomenului va crește probabilitatea secetei și a ploilor abundente, dar și riscul valurilor de căldură pe uscat și al valurilor de căldură marine în numeroase regiuni ale lumii.

Organizația precizează că El Niño apare, de regulă, o dată la doi–șapte ani, durează între nouă și 12 luni și atinge, de obicei, intensitatea maximă între noiembrie și februarie. WMO nu folosește însă în clasificarea sa oficială termenul „Super El Niño”, ci încadrează episoadele drept slabe, moderate, puternice sau foarte puternice.

Analiza Severe Weather Europe se bazează și pe două studii științifice publicate în 2024: unul despre legăturile atmosferice dintre episoadele El Niño puternice și America de Nord și altul despre influența ENSO asupra stratosferei, Atlanticului de Nord și Europei.