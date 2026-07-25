 „Super El Niño”, fenomenul climatic care ar putea atinge o intensitate record. Ce efecte poate avea asupra iernii 2026–2027 | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 25 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Super El Niño”, fenomenul climatic care ar putea atinge o intensitate record. Ce efecte poate avea asupra iernii 2026–2027

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

El Niño, fenomenul produs de încălzirea apelor Pacificului ecuatorial, ar putea influența circulația atmosferică și vortexul polar în iarna 2026–2027, cu efecte posibile în America de Nord și Europa.

Fenomenul El Niño este provocat de încălzirea apelor ecuatoriale din Pacific. Foto: Magnific
Încălzirea neobișnuită a apelor ecuatoriale din Pacific determină apariția El Niño. FotoMagnific.com

Un episod El Niño care se intensifică rapid în Oceanul Pacific ar putea ajunge la o intensitate record și ar putea influența circulația atmosferică globală în iarna 2026–2027. Potrivit Severe Weather Europe, platformă specializată în analize meteorologice și prognoze sezoniere, apele calde din Pacific se extind, iar cele mai noi modele plasează fenomenul tot mai clar în categoria „Super El Niño”.

„Super El Niño”, așteptat în perioada următoare

Efectele sale ar fi deja vizibile asupra presiunii atmosferice și a curenților de mare altitudine, iar în sezonul rece ar putea influența inclusiv vortexul polar.

Analiza, publicată de meteorologul Andrej Flis și publicată la 23 iulie 2026, arată că actualul episod ar putea deveni cel mai puternic El Niño din seria observațiilor istorice.

El Niño este un fenomen climatic natural determinat de încălzirea peste medie a apelor din Pacificul ecuatorial central și estic. Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, acesta poate modifica circulația atmosferică globală și poate favoriza, în funcție de regiune, valuri de căldură, secetă sau ploi abundente.

Potrivit Severe Weather Europe, actualul episod El Niño se intensifică rapid, iar modelele sezoniere indică depășirea pragului de două grade Celsius asociat categoriei „Super El Niño”.

Specialiștii arată că apa din estul Pacificului este deja cu 3–4 grade Celsius mai caldă decât valorile normale, iar sub suprafața oceanului se află o anomalie caldă care depășește local șapte grade. Această masă de apă, cunoscută drept undă Kelvin, se deplasează spre est și alimentează dezvoltarea fenomenului.

„Toate datele de până acum arată că se desfășoară un eveniment oceanic cu adevărat remarcabil, ale cărui semnale au fost deja detectate și în atmosferă”, notează Andrej Flis. Dacă prognozele se confirmă, episodul din 2026–2027 ar putea ajunge printre cele mai puternice înregistrate vreodată.

Un posibil El Niño de intensitate record

Unul dintre cele mai importante semnale vine din modelele sezoniere, care indică un episod El Niño mult mai puternic decât cele obișnuite. Platforma arată că mai multe centre de prognoză – modelul american CFSv2 al NOAA, modelul european ECMWF și prognoza Biroului Australian de Meteorologie – estimează un vârf apropiat de trei grade Celsius peste media pe termen lung.

„Prognozele celor trei centre meteorologice, provenite de pe trei continente și realizate de autorități diferite, indică un El Niño de intensitate record, posibil mai puternic decât oricare altul din ultimii 155 de ani”, notează Severe Weather Europe. Dacă estimările se confirmă, episodul din 2026–2027 ar putea depăși toate evenimentele El Niño observate în epoca modernă.

Autorul analizei atrage însă atenția că fiecare nouă rulare a modelelor a indicat până acum o intensitate mai mare. Acest lucru se explică prin faptul că prognozele sunt actualizate permanent cu datele observate în Pacific, inclusiv cu informațiile despre intensificarea vânturilor vestice și despre deplasarea apelor calde către suprafață.

Efecte puternice asupra iernii din America de Nord

Un alt efect important privește circulația atmosferică din emisfera nordică. Un El Niño foarte puternic poate modifica poziția curenților de mare altitudine, poate amplifica sistemele de presiune și poate crește riscul unor furtuni de iarnă în America de Nord.

„Un Super El Niño poate transforma schimbările sezoniere obișnuite în fenomene cu impact ridicat, cu inundații masive, secete severe și modificări importante ale poziției și intensității sistemelor de presiune”, arată analiza.

Modelele indică pentru ianuarie și februarie 2027 o activitate mai intensă a curentului-jet din sudul Pacificului, care ar putea aduce sisteme frecvente de joasă presiune, precipitații abundente și vreme instabilă în sudul, centrul și estul Statelor Unite. În același timp, o zonă de presiune ridicată deasupra Canadei ar putea împinge unele mase de aer rece spre sud.

Trei factori globali ar putea declanșa o „furtună aproape perfectă” în vortexul polar

Această configurație ar putea favoriza contraste termice accentuate și ar crește probabilitatea furtunilor de iarnă în regiunile unde aerul rece se întâlnește cu umezeala transportată din Pacific. Analiza precizează însă că modelele nu garantează producerea unor valuri de frig sau a unor ninsori abundente într-o anumită zonă.

Prognoza pentru Europa rămâne incertă

Pentru Europa, semnalul este mai slab și mai nesigur, deoarece influența El Niño asupra continentului este indirectă. Modelele indică o tendință de presiune ridicată în sudul și centrul Europei și presiune mai scăzută în nord și nord-vest.

„Configurația deasupra Europei nu este încă stabilită, deoarece regiunea nu se află sub influența directă a El Niño, așa cum se întâmplă în America de Nord”, precizează Severe Weather Europe.

Modelul american CFSv2 indică temperaturi peste normal pe suprafețe întinse, sub influența unei zone de presiune ridicată. În schimb, modelul european ECMWF arată o zonă de presiune ridicată mai slabă, care ar putea permite coborârea unor mase de aer dinspre nord spre Insulele Britanice, Irlanda și nord-vestul continentului.

În acest stadiu, analiza nu permite formularea unei prognoze concrete pentru România. Nu poate fi stabilit dacă iarna 2026–2027 va fi mai rece, mai caldă sau mai bogată în precipitații în țara noastră.

Riscul perturbării vortexului polar

Un El Niño puternic poate influența și vortexul polar, vasta circulație atmosferică formată în jurul regiunilor polare în timpul sezonului rece. Atunci când vortexul este puternic, acesta menține mare parte din aerul rece în apropierea Polului Nord. Dacă slăbește sau se destramă, aerul arctic poate coborî mai ușor spre latitudinile temperate.

Datele sezoniere analizate de platformă indică pentru ianuarie și februarie 2027 o posibilă scădere a intensității vânturilor stratosferice asociate vortexului polar.

„Un El Niño puternic poate crește presiunea asupra vortexului polar și poate mări probabilitatea unei perturbări în mijlocul iernii. O prăbușire completă nu este garantată, dar combinația dintre influența tropicală și semnalul sezonier face din stratosferă un factor important de urmărit”, arată Severe Weather Europe.

Cum va fi vremea în iarna 2026-2027. Veștile nu sunt bune pentru România

O asemenea perturbare ar putea permite coborârea aerului rece spre Statele Unite, Canada și unele regiuni ale Europei. Direcția exactă a maselor de aer nu poate fi însă anticipată cu mai multe luni înainte.

Organizația Meteorologică Mondială confirmă intensificarea fenomenului

Organizația Meteorologică Mondială a arătat recent că fenomenul El Niño s-a instalat deja în Pacificul tropical și este prognozat să se intensifice rapid în lunile următoare. Modelele analizate de instituție indică o încălzire semnificativă a apelor din Pacificul ecuatorial central și estic, cu abateri sezoniere care ar putea depăși două grade Celsius în regiunile-cheie de monitorizare.

„Condițiile El Niño sunt deja în desfășurare și se estimează că se vor intensifica rapid până la nivelul unui eveniment puternic”, a declarat Celeste Saulo, secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale.

Potrivit acesteia, evoluția fenomenului va crește probabilitatea secetei și a ploilor abundente, dar și riscul valurilor de căldură pe uscat și al valurilor de căldură marine în numeroase regiuni ale lumii.

Organizația precizează că El Niño apare, de regulă, o dată la doi–șapte ani, durează între nouă și 12 luni și atinge, de obicei, intensitatea maximă între noiembrie și februarie. WMO nu folosește însă în clasificarea sa oficială termenul „Super El Niño”, ci încadrează episoadele drept slabe, moderate, puternice sau foarte puternice.

Analiza Severe Weather Europe se bazează și pe două studii științifice publicate în 2024: unul despre legăturile atmosferice dintre episoadele El Niño puternice și America de Nord și altul despre influența ENSO asupra stratosferei, Atlanticului de Nord și Europei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Militarii români fac minuni cu ce au”. Radu Miruță spune că pilotul care a doborât drona a reacționat într-o fracțiune de secundă
digi24.ro
image
Trei directori din companii de stat de armament au fost reţinuţi pentru luare de mită. 500.000 de euro, găsiți la percheziţii
stirileprotv.ro
image
Directorul UM Plopeni visa la un hotel la malul mării. Jumătatea de milion de euro găsită de DNA în pungi, plicuri și sertare
gandul.ro
image
Un fost ministru al Finanțelor avertizează: cât riscă SĂ PIARDĂ România din PNRR?
mediafax.ro
image
Cum a reacționat Cardi B după ce a ”a fost cuplată” cu un fotbalist din Serie A: ”Iubita are nevoie de dragoste”
fanatik.ro
image
Marii câștigători ai legii salarizării unitare: parlamentarii. Lefuri mărite în următorii ani cu sume cuprinse în 5.000 și 7.000 de lei
libertatea.ro
image
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și auzit când a fost doborâtă drona
digi24.ro
image
Soția lui Andrei Ivan a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Insula „superbă” din Golful Napoli, considerată cel mai bine păstrat secret al Europei
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
ANIMAŢIE. Cum a fost doborâtă drona după un traseu de 200 km în România. Indicii că ar fi rusească
observatornews.ro
image
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18 ani, a fost o schimbare uriașă'
cancan.ro
image
Un pensionar cu 14 ani munciți ia pensie zero lei. O persoană care nu a muncit deloc câștigă 500 lei
newsweek.ro
image
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
prosport.ro
image
Românii sub 30 de ani pot încasa bani în fiecare lună dacă se angajează. Bonusul oferit de stat
playtech.ro
image
Gafa uriașă de arbitraj în FC Argeș – Petrolul 1-0: „Fault grosolan!”. Verdictul lui Cristi Balaj pentru roșul văzut de Matos
fanatik.ro
image
S-a mutat cu familia anul trecut în Franța. ”Locuind aici am descoperit ce nu înțeleg străinii despre această țară”
ziare.com
image
Din închisoare, Daniel Balaciu a rupt tăcerea după ce a desfigurat-o pe Daniela Roba cu lovituri de ciocan
digisport.ro
image
Obiceiuri ale femeilor mereu îngrijite. Detaliile care le fac să lase o impresie bună oriunde merg
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Casa de Pensii explică cum se dovedește stagiul de cotizare la pensie. Mai multe soluții dacă s-a pierdut cartea de muncă
mediaflux.ro
image
Soția lui Andrei Ivan, fosta gimnastă, a încins Instagramul din Vietnam. Apariția care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
INTERVIU | Delia Sandu (GreenKid): „Ne handicapăm copiii când îi privăm de reziliență. Protecția excesivă le taie șansele de a deveni adulți funcționali”
actualitate.net
image
O româncă și-a schimbat complet viața la 43 de ani. Momentul care a făcut-o să renunțe la cariera de cofetar: „Învățarea este pe tot parcursul vieții”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, vacanță romantică în Grecia. Cum s-au afișat cei doi
click.ro
image
Jennifer Lopez și Ben Affleck nu reușesc să se desprindă unul de celălalt după divorț. Motivul neașteptat
click.ro
Guan Xiaotong, GettyImages (5) jpg
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal
Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Revedere după 40 de ani! Prin câte a trecut Oana Sîrbu, în liceu, în „Epoca de Aur”: „Directoarea ne mai altoia cu un băț!”
image
O româncă și-a schimbat complet viața la 43 de ani. Momentul care a făcut-o să renunțe la cariera de cofetar: „Învățarea este pe tot parcursul vieții”

OK! Magazine

image
Ce făceau reginele medievale în pat o să te șocheze! Plăceri reprimate, ritualuri bizare și testele umilitoare la care erau supuse

Click! Pentru femei

image
„Nu sunt bine, îmi pare rău!” De ce și-a încheiat prematur concertul legendarul rocker Jon Bon Jovi

Click! Sănătate

image
4 lucruri pe care să le faci seara, dacă ai colesterolul mărit