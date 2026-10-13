 Zi decisivă pentru Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune: Tribunalul București hotărăște dacă rămâne în arest preventiv | adevarul.ro
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Zi decisivă pentru Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune: Tribunalul București hotărăște dacă rămâne în arest preventiv

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Tribunalul București se pronunță marți asupra solicitării formulate de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, care cere înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, respectiv arestul la domiciliu sau controlul judiciar, în dosarul în care este acuzat de o fraudă estimată la peste 1,1 milioane de euro.

DIICOT a instituit sechestru asupra mai multor bunuri aparținând lui Călin Georgescu
DIICOT a instituit sechestru asupra mai multor bunuri aparținând lui Călin Georgescu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Decizia era așteptată inițial luni, însă judecătorul de caz a amânat pronunțarea pentru o zi.

Este vorba despre același magistrat care, într-o primă fază, a respins solicitarea procurorilor de arestare preventivă și a dispus cercetarea lui Georgescu sub control judiciar, potrivit News.ro.

Hotărârea a fost însă contestată de anchetatori, iar Curtea de Apel București a decis ulterior arestarea preventivă a fostului candidat pentru o perioadă de 30 de zile.

De ce a fost arestat

Pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a admis cererea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen, ambii cercetați într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.

În motivarea deciziei, judecătorii au arătat că există suspiciuni rezonabile privind implicarea lui Georgescu în constituirea unui grup infracțional organizat și în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Instanța a invocat, de asemenea, indicii potrivit cărora acesta ar fi făcut pregătiri pentru a părăsi țara.

Unul dintre magistrații completului a formulat însă opinie separată, apreciind că măsura arestului preventiv este excesivă și că intenția de a achiziționa o proprietate în străinătate nu reprezintă, în sine, dovada unei tentative de fugă.

Acuzațiile formulate de procurori

Potrivit anchetei, în septembrie 2021, Călin Georgescu, Ionel Rusen și un cetățean italian ar fi constituit un grup infracțional organizat care opera atât în România, cât și în Marea Britanie, cu scopul obținerii unor beneficii financiare ilegale.

Anchetatorii susțin că cei trei ar fi convins o persoană că poate obține un credit de 6 milioane de euro prin intermediul unei instituții bancare, cu condiția achitării unei garanții. În urma acestor promisiuni, victima ar fi transferat peste un milion de euro.

Ulterior, sub pretextul majorării finanțării la 15 milioane de euro, i s-ar fi solicitat și o garanție suplimentară de 100.000 de euro. Prejudiciul total reclamat depășește 1,1 milioane de euro.

Bunuri și conturi puse sub sechestru

La începutul lunii octombrie, DIICOT a anunțat instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare aparținând lui Călin Georgescu. Măsura a venit după ce procurorii dispuseseră deja sechestru asupra vilei acestuia din Mogoșoaia.

Alte dosare pe rol

Călin Georgescu este judecat și în alte două cauze penale.

Într-unul dintre dosare, acesta a fost trimis în judecată alături de fostul mercenar Horațiu Potra și alți inculpați, fiind acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicare de informații false în formă continuată.

Într-un alt dosar, fostul candidat la Președinție este acuzat de promovarea în public a ideologiei legionare și a unor persoane condamnate pentru genocid sau crime de război.

Hotărârea pe care Tribunalul București o va pronunța marți va stabili dacă Georgescu rămâne în arest preventiv sau dacă va beneficia de o măsură preventivă mai puțin severă până la finalizarea anchetei

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