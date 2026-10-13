 Simion salută plasarea lui Georgescu în arest la domiciliu. „Tot un abuz, dar o victorie a protestelor” | adevarul.ro
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Simion salută plasarea lui Georgescu în arest la domiciliu. „Tot un abuz, dar o victorie a protestelor”

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Liderul AUR, George Simion, a declarat marți, 13 octombrie, că plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu reprezintă „o mică victorie a românilor”.

Călin Georgescu și George Simion
Călin Georgescu și George Simion Foto: Inquam photos/Octav Ganea

„Arest la domiciliu? Tot un abuz, dar o victorie a protestelor, o mică victorie a românilor!”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook.

Magistrații de la Tribunalul București au decis să-l plaseze pe Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, în arest la domiciliu. Dosarul privind măsura preventivă s-a aflat la judecătorul Vlad Andriescu, magistratul care dispusese anterior plasarea lui Georgescu sub control judiciar după reținerea de către DIICOT.

Decizia nu este definitivă și a fost atacată de DIICOT.

Pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen, cercetați într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Judecătorii au invocat suspiciuni privind implicarea lui Georgescu într-un grup infracțional organizat, precum și indicii că acesta s-ar fi pregătit să părăsească țara.

Un magistrat a formulat însă opinie separată, considerând măsura excesivă.

Potrivit procurorilor, Georgescu, Rusen și un cetățean italian ar fi constituit un grup infracțional care ar fi convins o persoană să plătească peste un milion de euro drept garanție pentru obținerea unui credit bancar de 6 milioane de euro.

Ulterior, victimei i s-ar fi cerut încă 100.000 de euro, sub pretextul majorării finanțării la 15 milioane de euro.

La începutul lunii octombrie, DIICOT a anunțat instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare aparținând lui Călin Georgescu. Măsura a venit după ce procurorii dispuseseră deja sechestru asupra vilei acestuia din Mogoșoaia.

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