Călin Georgescu, scos luni din arest pentru un „maraton” judiciar. Fostul candidat la prezidențiale trece pe la DIICOT, Tribunalul București și Curtea de Apel București

Fostul candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu are programate luni, 12 octombrie, mai multe proceduri judiciare și audieri în trei instituții diferite, într-o zi cu miză importantă pentru dosarele în care este implicat.

Călin Georgescu, la sediul DIICOT (arhivă) Foto: Inquam Photos / George Călin

De la ora 08:00 la DIICOT, continuă activitățile de percheziție informatică, desfășurate în prezența lui Căllin Georgescu, în dosarul de înșelăciune, cu un prejudiciu estimat de anchetatori la peste 1,1 milioane de euro, potrivit TVR Info.

La ora 09:00, fostul candidat va fi adus la Tribunalul București, unde va solicita înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar.

Urmează Curtea de Apel București, unde, de la ora 12:00, este programat un nou termen în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru tentativă de lovitură de stat.

Mesaje pe Facebook din arest. Le mulțumește susținătorilor și vorbește despre „vremuri grele” pentru România

Amintim că fostul candidat la alegerile prezidențiale a transmis duminică,11 octombrie, un nou mesaj pe pagina sa de Facebook, pentru a doua zi consecutiv, în condițiile în care se află în arest preventiv.

Călin Georgescu le-a mulțumit susținătorilor pentru sprijinul acordat și a făcut referire la perioada dificilă pe care o traversează atât el, cât și România.

„Vă mulțumesc! Deși nu vă văd, pe unii vă aud, iar pe alții vă simt”, a scris acesta, adăugând că este „copleșit de iubirea voastră” și că „nici distanța, nici zidurile nu pot despărți oamenii uniți în această Lucrare”.

Fostul candidat a transmis și un mesaj către cei care îi împărtășesc convingerile, susținând că mulți dintre aceștia sunt sancționați pentru opiniile lor. „Știu că pentru mulți dintre voi, dragostea de țară și curajul de a vă apăra convingerile au ajuns să fie însoțite de pedeapsă”, a afirmat Georgescu, precizând că „nimic din ceea ce îndurați nu îmi este indiferent”.

Călin Georgescu a descris contextul actual drept unul dificil pentru țară. Potrivit acestuia, „Țara noastră trece, într-adevăr, prin vremuri grele, de mare încercare” și a făcut apel la rugăciune „pentru binele ei”.

Fostul candidat la prezidențiale și-a încheiat mesajul cu un îndemn adresat susținătorilor săi: „Faceți doar binele, feriți-vă de rău, căutați pacea și urmați-o pe ea”, urmat de mesajul „Cu iubire, niciodată îndeajuns, unii pentru alții și noi toți cu Dumnezeu!”.

Publicarea mesajului ridică semne de întrebare în contextul în care persoanele aflate în arest preventiv nu au, în mod obișnuit, acces direct la telefonul mobil personal sau la internet. Potrivit regulilor aplicabile centrelor de arestare preventivă, comunicarea cu exteriorul se realizează prin mijloace aprobate, precum convorbirile telefonice, vizitele sau corespondența.

În aceste condiții, mesajele apărute pe contul de Facebook al unei persoane aflate în arest preventiv pot fi publicate de o persoană din exterior care are acces la cont.

Călin Georgescu se află în arest preventiv și a fost adus săptămâna trecută la DIICOT pentru continuarea perchezițiilor informatice în dosarul în care este cercetat pentru înșelăciune

Ancheta a fost deschisă în urma unei plângeri formulate de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a pierdut această sumă într-o afacere privind obținerea unei finanțări externe.