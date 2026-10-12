„Vreau să câștige țara”. Cum ar fi finanțat „regele TikTok” promovarea lui Călin Georgescu cu aproape un milion de dolari

Aproape 958.000 de dolari ar fi ajuns la 265 de alegători prin cadouri virtuale pe TikTok și transferuri de criptomonede, în cadrul unei campanii de promovare a lui Călin Georgescu, potrivit procurorilor care l-au trimis în judecată Mesajele recuperate în anchetă conturează strategia lui Bogdan Peșchir, cunoscut drept „regele TikTok”, care susține însă că donațiile nu au fost condiționate de opțiunile electorale ale beneficiarilor.

Foto: AI

La finalul săptămânii trecute, Parchetul General a anunțat trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Bogdan Peșchir - cunoscut pentru contul „bogpr”, acuzat de coruperea alegătorilor în formă continuată, în 874 de acte materiale. Acesta este cunoscut pentru finanțarea promovării lui Călin Georgescu pe TikTok.

Ancheta a pornit după apariția informațiilor rezultate din desecretizarea documentelor discutate în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 28 noiembrie 2024. Procurorii au investigat suspiciuni de corupere a alegătorilor, spălare de bani și fals informatic, în legătură cu promovarea online a candidatului independent.

Procurorii Parchetului General au detaliat în rechizitoriul prin care Peșchir a fost trimis în judecată mecanismul prin care acesta a coordonat campania masivă de promovare și finanțare pentru candidatul independent Călin Georgescu, în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024.

Documentul mai arată că Georgescu declarase la Autoritatea Electorală Permanentă un buget de campanie de zero lei, în timp ce promovarea sa în mediul online ar fi beneficiat de resurse financiare considerabile.

Aproape 958.000 de dolari, în cadouri și criptomonede

Conform rechizitoriului, în perioada 28 martie 2024 – 31 ianuarie 2025, Peșchir ar fi oferit beneficii în valoare de 957.842,23 de dolari către 265 de alegători. Din această sumă, 918.681,92 de dolari ar fi reprezentat cadouri virtuale pe TikTok, iar 39.160,31 de dolari, șase transferuri de criptomonede.

Anchetatorii susțin că 158 de persoane ar fi primit beneficii în contextul promovării lui Călin Georgescu, în timp ce pentru alte 107 ar fi existat intenția de a le determina să îl susțină și să îl voteze.

Totodată, potrivit documentului, TikTok a confirmat autorităților plăți de 381.000 de dolari efectuate de utilizatorul „bogpr” către conturi implicate în promovarea candidatului, în perioada 24 octombrie – 24 noiembrie 2024, inclusiv după încheierea campaniei electorale.

Procurorii descriu un mecanism care ar fi presupus recompensarea creatorilor de conținut, oferirea de cadouri virtuale în timpul transmisiunilor live și transferuri directe către persoane care ar fi încercat să convingă alți alegători să voteze cu Georgescu.

Dincolo de sumele uriașe vehiculate, documentele din anchetă redau și convorbiri care arată implicarea lui Bogdan Peșchir.

Ce rol ar fi avut influencerii

Printre persoanele menționate în document se află Virgil-Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli. Acesta ar fi primit beneficii în valoare de 30.723,72 de dolari. Potrivit anchetatorilor, recompensele trebuie analizate în legătură cu activitatea de promovare desfășurată de fiecare beneficiar.

În declarația sa de martor, Zidaru ar fi susținut că nu a primit bani pentru a-l sprijini politic pe Georgescu și că darurile aveau alte explicații.

1. Discuția cu utilizatorul „Gabriel AD” (13 octombrie – 30 noiembrie 2024)

Foto: Rechizitoriu

Din discuțiile purtate pe WhatsApp reiese că Peșchir și-a abandonat practic activitățile curente pentru a se dedica exclusiv campaniei electorale:

Bogdan Peșchir: „as fi venit dar sunt in calluri si strategii :)) mi-a trb sa ma bag in politica :))”, „ca am dormit numa iepureste”, „si cate 3 ore”, „si non stop apeluri si campanie :))”, „haha nush eu am stat azi o gramada sa dau like si comments la ce gaseam cu cg”, „am feedul numai cu el”, „sunt pe campanie mode”, „spammez pe liveul lu sosoaca acum”, „ca il ataca pe cg”, „Le fac cheie la toti”, „Am un plan”. Interlocutorul (Gabriel AD): „Domnu cu electoratulll”. La data de 25 noiembrie 2024, după aflarea rezultatelor:Gabriel AD: „turu doii”, „iese al nostruuuuuuuuu”. Bogdan Peșchir: „daaaa”.

2. Dialogul cu contactul „SHIK” privind plata influencerilor (15–19 noiembrie 2024)

Foto: Rechizitoriu

„SHIK: L-ai platit pe makaveli?

PEȘCHIR BOGDAN: adica?

SHIK: Pai vorbea de acel candidat / De calin georgescu in ultimul clip / Am zis ca sponsorizezi toate partile sa castigi oricine ar iesi / Normal trebuia sa stiu sa vorbesc si eu ca asta

PEȘCHIR BOGDAN: eu nu vreau sa castig / vreau sa castige tara plm / le-am dat sah mat / la tiktok

SHIK: Am vazut

PEȘCHIR BOGDAN: n-ai vazut nimic inca :)) / punem presedinte nou :)) / de caterinca”;

Într-o altă conversație, referindu-se la strategia sa, Peșchir ar fi spus: „Nu fac nimic la întâmplare”, invocând experiența în marketing și strategia de business:

„Spammez pe liveul lu sosoaca acum; le-am dat sah mat, la tiktok; Adelina, eu apreciez parerea ta si ca probabil vrei să ajuți, dar sunt mult mai multe lucruri aici de care țin cont, si crede-mă că știu bine ce fac. Am experiență in marketing și in strategie de business de mulți mulți ani, Nu fac nimic la întâmplare; nu se asteptau, la reactia asta, din online; pai tiktok e principala platforma social media; am testat pe mai multe conturi, nu sunt noob; da, sunt algoritmi care se formeaza organic, cand toti posteaza de un candidat) și publicul țintă vizat de activitățile pe care le-a desfășurat pe platforma TIK TOK (diaspora si restul care nu voteaza; Ideea cu cei de pe tiktok e in primul rand votul minoritatilor si apoi tinerii; Si da sunt cateva mii la orice moment pe liveurile lor dar vizitatori unici au si 50-100k pe zi; Scopul meu nu e să conving pe toata lumea; Dar internetul stie de el; Oamenii aia au bunici, Parinti, Copii, Vecini”.

3. Discuția cu contul „calingeorgescu” și recomandarea de a șterge conversația

Foto: captură

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Un pasaj important din rechizitoriu privește o discuție din 23 noiembrie 2024 între Bogdan Peșchir și utilizatorul contului „calingeorgescu”, despre care documentul precizează că era folosit de candidatul Călin Georgescu.

În conversație sunt discutate evoluția șanselor de câștig și numărul de vizualizări obținute de videoclipurile asociate candidatului.

Printre mesajele atribuite contului „calingeorgescu” se află:

„acum 2 saptamani avea cota 555 acum are 22 si azi cred ca are 11”

„15 milioane viz in 7 zile”.

La finalul discuției, interlocutorul îi recomandă lui Peșchir să mute conversația pe un canal securizat și să șteargă mesajele.

calingeorgescu: „aveți aplicație securizata”

bogpr: „De genul Signal sau?”

calingeorgescu: „da”, „orice, signal, telegram”

Ulterior, contul „calingeorgescu” îi transmite:

„șterg conversația va recomand sa faceți la fel”.

Peșchir răspunde:

„Asa fac”.

Ce a declarat Bogdan Peșchir în fața anchetatorilor

Peșchir a recunoscut că a oferit cadouri virtuale pe TikTok în perioada campaniei electorale și că îl susținea pe Călin Georgescu. El a afirmat însă că făcea donații pe platformă de aproximativ doi ani, atât creatorilor de conținut, cât și persoanelor aflate în situații dificile.

Acesta a negat că ar fi condiționat cadourile de opțiunile politice ale beneficiarilor sau că le-ar fi cerut să voteze un anumit candidat. Într-o conversație redată în document, Peșchir ar fi declarat: „eu nu am donat campaniei lui, nu a fost nicio înțelegere cu nimeni, că îți donez dacă susții”.

Bogdan Peșchir Foto: FOTO Inquam

El a mai susținut că nu îl cunoștea personal pe Călin Georgescu și că decizia de a-l sprijini a venit după ce i-a urmărit mesajele publicate online. Peșchir a recunoscut că a încercat să ia legătura cu acesta prin contul său de TikTok și că a trimis un mesaj către un număr de telefon folosit de soția candidatului, fără să primească răspuns.

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În ceea ce privește criptomonedele trimise lui Virgil-Alexandru Zidaru, Peșchir a declarat că banii reprezentau un ajutor pentru achiziționarea unui imobil și un avans pentru o colaborare în domeniul mass-media, nu o recompensă pentru susținerea electorală. Pentru alte transferuri, el a invocat destinații precum acoperirea cheltuielilor de transport.

Ce probe invocă procurorii

Anchetatorii își susțin acuzațiile prin conversații recuperate din telefoanele ridicate la percheziții, date furnizate de TikTok și declarații ale martorilor. În document sunt analizate mesaje referitoare la susținerea lui Georgescu, activitățile de promovare și recompensele acordate utilizatorilor.

Procurorii afirmă că aceste probe ar contrazice explicația potrivit căreia donațiile nu aveau legătură cu alegerile. În cazul unor transferuri, anchetatorii susțin că nu au identificat documente care să confirme destinația declarată a banilor sau existența unor colaborări profesionale.

Bogdan Peșchir, trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor

Amintim că Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată vineri, 9 octombrie 2026. Acesta este suspectat că a oferit „daruri” și a făcut transferuri de criptomonede în valoare de sute de mii de dolari. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunțat trimiterea în judecată a unui bărbat inculpat pentru coruperea alegătorilor (874 acte materiale), în formă continuată.

„În rechizitoriu, procurorul a reţinut că, în perioada 13 octombrie 2024, ora 19:01 – 27 noiembrie 2024, ora 21:00, inculpatul a dat foloase în valoare totală de 290.225,90 USD, în scopul determinării alegătorilor să voteze un anumit candidat la alegerile prezidenţiale organizate în anul 2024.

Foloasele au fost date în două modalităţi: 868 de gift-uri trimise pe platforma de socializare TIK TOK, în perioada 13 octombrie 2024, ora 19:01 – 27 noiembrie 2024, ora 21:00, în valoare de 251.065,11 USD, către 105 utilizatori şi 6 transferuri de criptomonedă trimise în perioada 18 noiembrie 2024, ora 16:59 – 25 noiembrie 2024, ora 12:18, în valoare de 39.160,31 USD, către două persoane”, se arată într-un comunicat dat publicității de Parchetul General.