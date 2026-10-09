Călin Georgescu a ajuns din nou la DIICOT. A patra zi de percheziții informatice

Călin Georgescu a fost adus din nou, vineri, la sediul DIICOT, în a patra zi de percheziții informatice. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru o înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a ajuns din nou la DIICOT Foto: Inquam Photos / George Călin

Procedura de extragere și analiză a datelor a început după perchezițiile efectuate pe 21 septembrie, la locuința familiei Georgescu din Mogoșoaia. Anchetatorii au ridicat telefoane mobile, laptopuri, stick-uri de memorie și alte dispozitive electronice, ale căror date sunt verificate în prezența deținătorilor.

Dosarul a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a pierdut peste 1,1 milioane de euro într-o afacere ce presupunea obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate.

Potrivit acuzațiilor din dosar, pentru accesarea finanțării ar fi fost solicitată o garanție de un milion de euro, iar ulterior omul de afaceri ar mai fi transferat 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis majorarea creditului la 15 milioane de euro. Finanțarea nu s-ar fi concretizat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Pe 7 octombrie, procurorii DIICOT au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Măsura a fost luată în dosarul în care acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Anterior, anchetatorii instituiseră sechestru și asupra vilei sale din Mogoșoaia, în încercarea de a recupera prejudiciul reclamat.