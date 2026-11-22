Castele părăsite, palate balneare în pragul prăbușirii și școli monumentale devastate de hoți și incendii au devenit „clădiri-fantomă” ale României. Fostele simboluri ale prosperității și dezvoltării comunităților au ajuns ruine, după decenii de abandon.

Castelul Corvinilor, vizibil de pe acoperișul școlii fantomă. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

Aproape fiecare oraș din România are propriile sale „clădiri fantomă”, locuri ocolite în prezent, după ce au fost abandonate și s-au ruinat de-a lungul timpului. Multe astfel de construcții păstrează înfățișarea impresionantă din trecut, schimonosită însă de trecerea timpului și de lipsa de îngrijire.

România clădirilor fantomă

Printre „clădirile fantomă” ale orașelor și-au făcut loc castele și conace din secolele trecute, locuite de-a lungul timpului de familii înstărite, multe naționalizate de regimul comunist și rămase fără proprietar sau cu o situație juridică neclară după 1990.

În Hațeg, Castelul Nalați-Fay, ridicat în secolul al XIX-lea, a ajuns o ruină după mai bine de două decenii de abandon și procese pentru stabilirea proprietății. Fostul conac nobiliar, înconjurat de un parc întins, și-a pierdut mare parte din acoperișuri, iar încăperile au fost devastate de hoți și de trecerea timpului.

„Acoperișul și tavanele s-au prăbușit, zidurile sunt crăpate, iar acum castelul este mai periculos ca niciodată. Mai vin copiii din sat și se joacă aici, fac focul, distrug ce a mai rămas. Le-am spus să nu mai intre, pentru că bârnele și cărămizile se prăbușesc din senin. Parcă ar fi blestemat. Se va prăbuși cu totul. Cu fiecare ploaie și zăpadă este tot mai rău. Și nu doar castelul, ci și arborii din vechiul lui parc se prăbușesc din senin”, relata un localnic.

În mai multe stațiuni balneare, printre noile hoteluri și pensiuni se amestecă ruinele unor adevărate palate sau ale termelor de la începuturile acestora. În centrul istoric al Băilor Herculane, mai multe clădiri aflate acum în pericol de prăbușire, dezafectate din anii ’90, amintesc de epoca înfloritoare a stațiunii de pe Valea Cernei, când autoritățile habsburgice din secolul al XIX-lea au vrut să transforme vechile terme romane într-una dintre cele mai luxoase stațiuni ale Imperiului.

Printre cele mai vulnerabile astfel de construcții au rămas Băile Neptun, cunoscute și sub numele de Băile Imperiale Austriece, un ansamblu balnear monumental, construit între anii 1883 și 1886. În perioada sa de glorie, stațiunea era frecventată de aristocrația europeană și de membrii familiei imperiale austriece, printre care împăratul Franz Joseph I și soția sa, împărăteasa Elisabeta, cunoscută sub numele de Sisi. În 2022, Ansamblul Băilor Neptun a fost inclus de organizația Europa Nostra și Institutul Băncii Europene de Investiții pe lista celor mai periclitate șapte monumente și situri de patrimoniu din Europa, după ce mai multe componente ale clădirii se prăbușiseră.

„După căderea comunismului în România, în 1989, stațiunea istorică Băile Herculane, inclusiv remarcabilul Ansamblu al Băilor Neptun, a fost abandonată și a intrat în degradare, deteriorarea accelerându-se începând din 2004. Deși Băile Neptun au fost declarate monument istoric de clasa A în 1980, acestea au continuat să se degradeze din cauza infiltrațiilor de apă și a intervențiilor necorespunzătoare. Din cauza lipsei fondurilor și a problemelor juridice, două ziduri structurale și o parte a acoperișului s-au prăbușit în 2019”, arătau reprezentanții programului Europa Nostra.

Numeroase foste construcții industriale, clasate ca monumente istorice, au ajuns și ele pe lista clădirilor-fantomă din România. Unele stârnesc fascinația românilor prin arhitectura lor, dar și regretul că au rămas abandonate. Nici vechile școli nu au fost ocolite de ruinare.

Școala de ucenici din Hunedoara, construită în anii ’30

În Hunedoara, la câteva sute de metri de Castelul Corvinilor, o veche școală de ucenici, construită în anii ’30, a devenit o „școală-fantomă”, după ce vreme îndelungată a fost unul dintre cele mai moderne așezăminte destinate pregătirii profesionale a tinerilor muncitori.

În 1934, Ministerul Muncii anunța construirea unor noi cămine de ucenici în mai multe centre industriale ale României, printre care și Hunedoara. Proiectul viitoarei școli din Hunedoara a fost realizat de arhitectul Dimitrie T. Dobrescu, care a coordonat și lucrările de construire. Piatra de temelie a fost pusă la 25 noiembrie 1934, iar investiția a ajuns, la finalizare, la aproximativ 9,5 milioane de lei.

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„În vechime muncitorii lucrau în ore, iar noaptea dormeau în pivnițe. Orice cucerire materială, adică ridicarea de cămine mari, spațioase și igienice, înseamnă o cucerire sufletească”, relata ziarul Curentul, prezentând discursul ministrului muncii, Mihail Ralea, din 1938.

Potrivit unei cercetări dedicate căminelor de ucenici interbelice, școala de ucenici, care funcționa și ca un cămin, a fost cea mai mare construcție de acest fel realizată în stil național românesc.

„Clădirea are o arhitectură în stil neoromânesc. Influențele caselor țărănești s-au manifestat prin ornamente și elemente folosite sub diverse interpretări, dar care își păstrează originea. Printre elemente se numără foișorul, arcatura trilobată, stâlpi de lemn, o tratare a cornișei ca o streașină obișnuită a unei case țărănești, includerea acoperișului în imaginea fațadei ca element de ornament, marchize sculptate din lemn și folosirea țiglei de ceramică”, arătau autorii volumului Pagini Monografice. Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara. 1890–2010.

Noul așezământ, denumit „Căminul de ucenici Regele Carol al II-lea”, a fost inaugurat la 31 mai 1938, în prezența ministrului muncii, Mihail Ralea, a reprezentanților autorităților locale și a conducerii Uzinelor de Fier din Hunedoara.

„Căminul face parte dintr-un întreg șir de așezăminte pentru a ocroti munca românească. Acest lanț de-a lungul țării dă prilejul fiilor de țărani ca să aibă ocrotire, educație și pregătire profesională”, mai informa ziarul Curentul, în 1938.

Școala dispunea de șapte săli de clasă, un laborator de fizică și chimie, un muzeu de mineralogie, bibliotecă, cantină și internat. Elevii beneficiau de dormitoare, infirmerie și băi, iar în complex locuiau și directorul instituției și doi pedagogi. Laboratoarele erau dotate cu aparate moderne pentru acea perioadă, folosite la pregătirea tehnică a viitorilor muncitori. În 1939, aici erau găzduiți 237 de ucenici.

Școala-fantomă de lângă Castelul Corvinilor

În primii ani, școala și căminul au fost folosite pentru pregătirea tinerilor care urmau să lucreze la Uzinele de Fier din Hunedoara. După Al Doilea Război Mondial, clădirea a continuat să funcționeze ca școală, însă, începând din anii ’60, când în Hunedoara au fost construite și alte cămine și licee industriale, a fost transformată treptat într-un sediu administrativ al combinatului siderurgic.

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1/18 Școala fantomă din Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

În încăperile sale spațioase au funcționat birouri și au fost păstrate arhive ale combinatului, alături de o bibliotecă în care se aflau mii de volume.

Declinul industriei siderurgice din Hunedoara, însoțit de închiderea și demolarea unor mari secții industriale, a dus și la abandonarea fostei școli. În anii 2000, ea a intrat într-un proces de degradare continuă, deși pentru o perioadă i-a mai fost asigurată paza.

Hoții au pătruns în clădire și au smuls instalațiile electrice, balustradele și tâmplăria, au distrus mobilierul și au devastat încăperile. O parte a documentelor păstrate în vechile arhive industriale și numeroase volume din bibliotecă au fost distruse sau împrăștiate.

Clădirea, înscrisă pe lista monumentelor istorice, a continuat să se degradeze, iar în vara anului 2020 a fost cuprinsă de un incendiu puternic. Flăcările au distrus acoperișul și au afectat grav partea superioară a construcției, lăsând fostele săli și încăperi expuse ploilor și înghețului.

1/14 Școala fantomă din Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) JPG Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

După îndepărtarea vegetației de pe terenurile din jur, clădirea a devenit din nou mai vizibilă dinspre zona Castelului Corvinilor, însă nu a beneficiat de lucrări de restaurare. Fosta școală de ucenici a rămas una dintre cele mai impresionante clădiri-fantomă din Hunedoara. Fațadele sale încă păstrează elemente ale arhitecturii neoromânești, însă ferestrele distruse, încăperile goale și acoperișul prăbușit îi dau înfățișarea unei construcții stranii, vizitate de localnici și turiști curioși să îi descopere secretele.