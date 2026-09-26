Aterizare de urgență pe Otopeni. Un avion care zbura de la Cluj spre Antalia ar fi lovit o pasăre în timpul zborului

Un avion care zbura de la Cluj-Napoca spre Antalia, Turcia, a fost redirecționat către Aeroportul Henri Coandă din Otopeni și a aterizat de urgență după ce ar fi lovit o pasăre în timpul zborului.

Avionul a aterizat de urgență pe aeroportul Otopeni Foto: Profimedia

UPDATE- Pasagerii, preluați de un alt avion TAROM

Un Boeing 737-800NG TAROM care a decolat sâmbătă după-amiază de la Cluj-Napoca spre Antalia, Turcia, a aterizat la București din cauza unei probleme tehnice, potrivit BoardingPass.

Pasagerii zborului charter RO4477 au fost debarcați și urmează să își continue călătoria spre Antalya cu un alt Boeing 737-800NG TAROM, înmatriculat YR-BGJ.

Decolarea aeronavei de la București spre Antalia este programată în jurul orei 19.00.

Știre inițială

Potrivit informațiilor disponibile, aeronava a întâmpinat problema la scurt timp după decolarea de la Cluj-Napoca. În urma incidentului, echipajul ar fi decis redirecționarea aeronavei către Aeroportul Otopeni, transmite Digi24.

La bord se află sute de pasageri. Aeronava a ajuns în siguranță la sol, iar până în acest moment nu au fost raportate victime.

Pasagerii urmează să fie evaluați, dacă va fi necesar. De asemenea, aeronava va fi verificată pentru a se stabili dacă a suferit avarii în urma impactului cu pasărea și dacă își va putea continua cursa către Antalia.

Incidentul urmează să fie verificat, iar noi informații sunt așteptate în legătură cu situația aeronavei și a pasagerilor.