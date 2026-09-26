 Aterizare de urgență pe Otopeni. Un avion care zbura de la Cluj spre Antalia ar fi lovit o pasăre în timpul zborului | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 26 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Aterizare de urgență pe Otopeni. Un avion care zbura de la Cluj spre Antalia ar fi lovit o pasăre în timpul zborului

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un avion care zbura de la Cluj-Napoca spre Antalia, Turcia, a fost redirecționat către Aeroportul Henri Coandă din Otopeni și a aterizat de urgență după ce ar fi lovit o pasăre în timpul zborului.

avion
Avionul a aterizat de urgență pe aeroportul Otopeni Foto: Profimedia

UPDATE- Pasagerii, preluați de un alt avion TAROM

Un Boeing 737-800NG TAROM care a decolat sâmbătă după-amiază de la Cluj-Napoca spre Antalia, Turcia, a aterizat la București din cauza unei probleme tehnice, potrivit BoardingPass.

Pasagerii zborului charter RO4477 au fost debarcați și urmează să își continue călătoria spre Antalya cu un alt Boeing 737-800NG TAROM, înmatriculat YR-BGJ.

Decolarea aeronavei de la București spre Antalia este programată în jurul orei 19.00.

Știre inițială

Potrivit informațiilor disponibile, aeronava a întâmpinat problema la scurt timp după decolarea de la Cluj-Napoca. În urma incidentului, echipajul ar fi decis redirecționarea aeronavei către Aeroportul Otopeni, transmite Digi24.

La bord se află sute de pasageri. Aeronava a ajuns în siguranță la sol, iar până în acest moment nu au fost raportate victime.

Pasagerii urmează să fie evaluați, dacă va fi necesar. De asemenea, aeronava va fi verificată pentru a se stabili dacă a suferit avarii în urma impactului cu pasărea și dacă își va putea continua cursa către Antalia.

Incidentul urmează să fie verificat, iar noi informații sunt așteptate în legătură cu situația aeronavei și a pasagerilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
digi24.ro
image
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care refuză să învețe italiana. Noua măsură adoptată de Guvernul Meloni
stirileprotv.ro
image
Gândul a avut dreptate! Programul de Guvernare al lui Siegfried Mureșan este scris cu Inteligența Artificială. Publicăm dovada din documente oficiale
gandul.ro
image
Doi generali de top au murit striviți. NICIUN supraviețuitor din delegația militară de elită
mediafax.ro
image
Final Four EHF Euro Cup, acum: Norvegia – Ungaria 20-16 după ce unguroaicele au redus din -6 goluri
fanatik.ro
image
Traian Băsescu spune de ce este PSD atât de enervat de nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
libertatea.ro
image
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
digisport.ro
image
Incident în timpul zborului! Un avion cu sute de pasageri a aterizat de urgență pe Otopeni
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
El este şoferul de 19 ani care a murit alături de prietenul său. "De ce mi l-ai luat, Doamne?"
observatornews.ro
image
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT
cancan.ro
image
Se interzice cumulul pensiei cu salariu. Se elimină pensia anticipată. Pensiile cresc la 1 ianuarie PROIECT
newsweek.ro
image
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
prosport.ro
image
Martorul din bord pe care șoferii nu ar trebui să-l ignore înainte de venirea frigului. Ce poate anunța aprinderea lui
playtech.ro
image
Totul despre schimbul Nsimba - Boutoutaou! U Craiova l-a vrut din vara, MM Stoica s-ar opune: “E alegerea lui Gigi Becali”
fanatik.ro
image
O organizație de mediu reclamă România la Comisia Europeană și cere blocarea celui mai mare proiect de dezvoltare a unui domeniu schiabil
ziare.com
image
Singurul titular al României care n-a cântat imnul la meciul cu Suedia! S-a aflat și motivul
digisport.ro
image
Daniel Buzdugan a cumpărat magiun din Maramureș. Reacția femeii: „Ați ajutat 4 nepoței care cresc fără tată"
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Șerban din București. Artista are un perete plin cu icoane. În schimb, bucătăria e decorată într-un fel excentric, în nuanțe de roșu aprins / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alegeri anticipate în România. Autoritatea Electorală a început deja pregătirile
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație. Povestea ținutei care a făcut istorie
click.ro
image
Restaurantul „Doi Cocoși” a fost demolat! Aurel Pădureanu: „Aici mâncau și bogatul și săracul!” Ce a construit în loc familia lui Cristi Borcea
click.ro
image
Presley Gerber, incinerat la doar câteva zile de la moartea sa. Unde va fi păstrată cenușa fiului lui Cindy Crawford
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Romy Schneider profimedia 0708609715 (3) jpg
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce i-a scris ucigașul Valentinei tatălui ei, în noaptea crimei. „Să mă calmez puţin”
image
Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație. Povestea ținutei care a făcut istorie

OK! Magazine

image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43