 „Străzi deschise”: sport, cultură și istorie în centrul Bucureștiului. Muzeu mobil și activități pentru toate vârstele | adevarul.ro
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„Străzi deschise”: sport, cultură și istorie în centrul Bucureștiului. Muzeu mobil și activități pentru toate vârstele

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Bucureștiul găzduiește în acest weekend o nouă ediție a evenimentului „Străzi deschise”, care aduce în centrul orașului activități sportive, muzică, expoziții și evenimente dedicate istoriei recente. Zona Palatului CEC a devenit, de sâmbătă dimineață, spațiu de mișcare în aer liber, cu tenis de masă, baschet, badminton, fotbal și hochei de masă, accesibile publicului de toate vârstele.

„Străzi deschise”
„Străzi deschise” Foto: FB PMB

Sâmbătă, timp de două ore, copiii și părinții au fost invitați la un atelier de colorat zmee.

Pe Calea Victoriei, la intersecția cu Calea Griviței, vizitatorii pot vedea lucrările a 50 de tineri artiști înscriși în cea de-a treia ediție a competiției de artă vizuală.

Seara, între 19:00 și 20:00, copiii Corului Cantus Mundi vor transforma zona Teatrului Odeon într-o scenă în aer liber.

Unul dintre punctele centrale ale programului este „Muzeul Mobil: Istorie în Aer Liber”, deschis în Piața Revoluției, sâmbătă, până la ora 22:00 și duminică între 11:00 și 22:00.

Proiectul, inițiat de „Străzi pentru Oameni” și realizat în colaborare cu Primăria Capitalei prin ARCUB și Muzeul Comunismului din București, propune o incursiune interactivă în istoria recentă.  

Sâmbătă, între 18:00 și 19:00, la Statuia lui Iuliu Maniu are loc dezbaterea „Părinți în Sport”, moderată de fostul căpitan al naționalei de baschet, Virgil Stănescu, alături de invitați din lumea sportului.

Duminică, între 13:30 și 15:30, bucureștenii pot participa la turul ghidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei”, susținut de istoricul Ovidiu Neacșu, care urmărește evoluția urbanistică a celebrului bulevard. Participarea este gratuită, pe bază de înscriere.

În zona Palatului CEC, între 16:00 și 17:00, Ambasadorii SANE ai Agenției Naționale pentru Sport propun o sesiune de mișcare cu demonstrații de street workout, fitness și yoga.

Ziua se va încheia cu dezbaterea „Sport 360°”, programată între 18:00 și 19:00 în Piața Revoluției, avându-i ca invitați pe Virgil Stănescu și Ana Maria Brânză, una dintre cele mai titrate scrimere ale României.

Amintim că, pe durata evenimentului (sâmbătă și duminică), Calea Victoriei devine pietonală între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, între 10:00 și 23:00, cu reluarea traficului pe timpul nopții.

Șapte linii de transport public, deviate sâmbătă pentru desfășurarea „BeHealthy Fitness Festival 2026”

Un alt eveniment al zilei, „BeHealthy Fitness Festival 2026”, a modificat sâmbătă circulația pe șapte linii de transport public din București.

Troleibuzul 73 și autobuzele 104, 116, 117, 123, 312 și 323 au rute deviate pe durata restricțiilor de trafic impuse pe bulevardele Mircea Vodă și Unirii.

Circulația va fi oprită până la ora 18:00 pe segmentul Mircea Vodă cuprins între Bd. Unirii și Pasajul Mărășești, iar între 8:30 și 13:30 vor exista restricții și pe Bd. Unirii, între Mircea Vodă și Str. Nerva Traian.

În aceste intervale, vehiculele vor fi redirecționate pe rute alternative din zona Unirii, Corneliu Coposu, Sf. Vineri, Octavian Goga și Mărășești, în funcție de linie.

TPBI recomandă călătorilor să verifice traseele actualizate prin InfoTB, maps.mo-bi.ro sau site-ul STB, pentru a evita întârzierile generate de festival.

Restricții de trafic și duminică, pentru „Crosul Arenelor”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) a anunțat că va modifica operativ 25 de linii de transport public de călători în ziua de duminică, 27.09.2026, pentru a permite desfășurarea competiției sportive „Crosul Arenelor”, programată între orele 09:00-11:00.

În acest interval de timp, traficul rutier va fi restricționat pe Str. Alexandru Constantinescu (tronsonul cuprins între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf), Șos. Kiseleff, Calea Victoriei, Splaiul Independenței (malul stâng), Str. Halelor, Piața Unirii, Bd. Unirii, Piața Alba Iulia, Bd. Decebal, Bd. Basarabia, până la Arena Națională.

De asemenea, pentru amenajarea zonei de start, începând încă de sâmbătă, 26.09.2026, ora 15:00, până duminică, 27.09.2026, ora 12:00, traficul rutier este restricționat total pe Str. Alexandru Constantinescu, tronsonul cuprins între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf.

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