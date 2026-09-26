Susținătorii lui Georgescu se mobilizează în bastionul lui Bolojan. Analiza Le Monde despre Oradea

În Oradea, oraș considerat de ani buni un bastion al liberalilor români, temele naționaliste câștigă vizibil teren, notează publicația franceză Le Monde într-o analiză a mobilizării susținătorilor lui Călin Georgescu în „fieful” lui Ilie Bolojan.

Călin Georgescu la Oradea Foto: Facebook / Alianța pentru Unirea Românilor Bihor

Deși municipiul din nord‑vestul României a beneficiat masiv de fonduri europene - fațade Art Nouveau restaurate, școli modernizate, tramvaie noi - discursul eurosceptic al extremei drepte se propagă tot mai puternic, alimentat de scăderea puterii de cumpărare, neîncrederea în instituții și conservatorismul comunităților neoprotestante, remarcă Le Monde.

În acest context, Calin Georgescu, figura centrală a extremei drepte românești și fost candidat independent la alegerile prezidențiale din 2024, și‑a făcut apariția pe 13 septembrie la târgul local din Oradea, unde a fost întâmpinat de o mulțime entuziastă, arată publicația franceză

Analiza arată că, deși scrutinul din 2024 a fost anulat pe fondul suspiciunilor de ingerință rusă, Georgescu își continuă campania informală în țară, punându‑se în scenă alături de producători și fermieri locali.

Alegerea Oradei este simbolică, consideră publicația franceză: orașul este fieful lui Ilie Bolojan, fost primar liberal și președinte al Consiliului Județean până în 2024, cunoscut pentru reformele administrative care i-au consolidat reputația.

Sursa citată remarcă și că la eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai AUR, partidul naționalist care l-a susținut pe Georgescu în 2024

Controversele juridice care îl urmăresc pe fostul candidat la prezidențiale, de la glorificarea unor responsabili ai Holocaustului până la acuzații de tentativă de subminare a ordinii constituționale, nu par să îi afecteze mobilizarea, potrivit analizei Le Figaro, care subliniază că, pe 22 septembrie, Tribunalul București l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar într-un dosar de escrocherie, iar AUR a denunțat imediat decizia ca fiind un „proces politic”.

Potrivit Le Monde, ascensiunea acestor discursuri în Oradea arată dificultatea partidelor tradiționale de a formula o strategie eficientă într-un climat politic în schimbare, chiar și în zone considerate până acum bastioane ale liberalismului pro‑european.

Călin Georgescu, adulat și huiduit la Oradea

Amintim că, pe 13 septembrie, la Oradea, Georgescu a urcat pe un podium improvizat, în timp ce susținătorii din mulțime au scandat „Călin Georgescu este președinte”. În timpul discursului, fostul candidat a făcut și afirmații economice fără să indice surse.

Deși a fost întâmpinat de susținători care l-au aclamat, Georgescu a respins ideea că aparițiile sale publice ar avea caracter electoral.

În momentul în care un bărbat aflat în mulțime a început să îl huiduie, mai mulți susținători ai fostului candidat au devenit agresivi și au început să îl îmbrâncească pe acesta.

După aproximativ o oră petrecută la Piața 100 din Oradea, Călin Georgescu a plecat în aplauzele celor prezenți.