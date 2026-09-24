Suspectul principal al uciderii tinerei găsite în râul Olt, arestat în lipsă. Bărbatul ar fi fugit în Ungaria

Principalul suspect este iubitul tinerei ucise, care, potrivit anchetatorilor, ar fi reușit deja să părăsească România și s-ar afla în Ungaria.

Suspectul de crimă a fost dat în urmărire generală Foto: Poliția Ronână

Vlăduț Băltățeanu, tânărul în vârstă de 30 de ani, cercetat pentru omor în cazul femeii care a fost găsită decedată într-o valiză ce plutea pe râul Olt, în zona barajului de la Ioneşti, a fost dat în urmărire. Tribunalul Vâlcea a emis miercuri pe numele acestuia un mandat de arestare preventivă, în lipsă. Imaginea acestuia a fost deja pusă pe site-ul Poliției Române.

Suspectul ar fi fugit deja în Ungaria, ajutat de un bărbat, sub pretextul că are o problemă la mașină.

Bărbatul dat în urmărire, Băltăţeanu Gheorghe Vlăduţ, are domiciliul în localitatea Mireşti din județul Vâlcea, este cercetat pentru infracțiunea de omor și pe numele acestuia a fost emis mandat de arestare preventivă.

„Persoana este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor și este căutată in vederea punerii in executare a mandatului de arestare preventivă", se menționează pe site-ul Poliţiei Române.

La domiciliul tânărului au fost găsite miercuri, în timpul unei percheziţii domiciliare, mai multe pete ce par a fi de sânge, pe o saltea de dormit ce ar fi fost folosită de victimă şi de suspect, au informat reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Vîlcea,

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, salteaua folosită de cuplu prezenta „multiple pete dinamice de substanță brun-roșcată”, iar probele au fost prelevate în condiții sterile pentru a stabili natura și proveniența acestora.

Vlăduț Băltățeanu și Valentina Tănăsie Foto: Facebook/Valentina Ioana Tănăsie

Amintim că rezultatele necropsiei arată că tânăra a murit în urma unei agresiuni violente, cu o zi înainte de găsirea trupului.

Medicii legiști au identificat traumatisme severe la nivelul capului, coaste rupte și multiple leziuni pe membre, concluzionând că moartea a fost provocată prin șoc traumatic și hemoragic. Leziunile ar fi fost produse prin lovire cu obiecte dure, posibil un cuțit, și prin comprimare toraco‑abdominală. stabilindu-se că „moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026.

„La acest moment cercetările se desfăşoară «in personam», faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, procurorul Adrian Vrăbete, citat de News.ro.

Trupul femeii a fost descoperit marți de câțiva pescari, care au observat o valiză plutind aproape de mal. Geamantanul, de aproximativ 80 de centimetri lungime și 50 lățime, era confecționat din material impermeabil, ceea ce a permis plutirea. Victima era dezbrăcată complet în momentul găsirii.

După alertarea autorităților, polițiștii și procurorii au deschis o anchetă pentru omor, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor crimei și localizarea suspectului.

Valentina Ioana Tănăsie, tânăra al cărei cadavru a fost aruncat în Olt, era originară din Filiași, județul Dolj și avea 28 de ani. Potrivit primelor informații, ea s-ar fi mutat în Vâlcea și ar fi locuit cu iubitul ei, care în prezent este căutat de autorități, relatează presa locală.