Programul lui Siegfried Mureșan: TAROM, propus pentru privatizare. Statul nu va mai acorda bani publici companiei în următorii 10 ani

Programul de guvernare depus sâmbătă la Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșan propune privatizarea competitivă a TAROM, după ce statul a folosit ultimul ajutor de restructurare permis de dreptul european pentru următorii zece ani.

TAROM, propus pentru privatizare în programul lui Siegfried Mureșan Foto: Shutterstock

Potrivit documentului, statul nu ar urma să mai acorde bani publici companiei, nici direct, nici prin datorii neplătite către alte companii de stat.

„TAROM: statul a folosit ultimul ajutor de restructurare permis de dreptul european pentru următorii zece ani; niciun leu public nou, nici direct, nici mascat în datorii neplătite către alte companii de stat; privatizare competitivă, cu termen; legăturile aeriene esențiale se asigură prin contract de serviciu public, deschis oricărui operator”, se precizează în programul de guvernare.

Ce se întâmplă cu Aeroportul Otopeni și Portul Constanța

Programul propune, în sectorul transporturilor, listarea la bursă a unor pachete din Aeroportul Otopeni și Portul Constanța și oprirea răscumpărării pachetelor minoritare.

Totodată, noul terminal de la Otopeni și terminalele portuare ar urma să fie concesionate competitiv.

Documentul prevede și deschiderea pieței transportului de persoane, prin acordarea de licențe pentru autocarele interjudețene pe criterii obiective, oricărui operator care îndeplinește condițiile.

Pe calea ferată, orice operator licențiat ar urma să primească trasee pe criterii nediscriminatorii. Avizele, autorizațiile și atestatele emise de minister și de companiile sale ar urma să fie obținute digital, cu termen de răspuns.

Contracte competitive pentru trenurile de călători din 2028

În transportul feroviar de călători, programul propune ca, începând din 2028, contractele să fie atribuite competitiv, pe loturi, conform calendarului stabilit prin lege, fără prelungiri prin atribuire directă.

Trenurile noi, aflate în proprietatea statului, ar urma operatorul câștigător. Pe rutele rentabile, compensația ar urma să fie retrasă, dreptul de operare să fie licitat, iar operatorul să plătească statului.

Programul propune și schimbarea modului în care este construit mersul trenurilor.

„Mersul trenurilor construit pe nevoile călătorilor: orar cadențat, cu tren la oră fixă pe axele principale; trenurile goale, păstrate doar pentru că pierderea o acoperă subvenția, dispar; CFR Călători și Metrorex își cresc veniturile proprii prin mai mulți călători, spații din gări și stații închiriate prin licitații transparente și terenuri valorificate direct sau transferate autorităților locale”, prevede programul.

Schimbări pentru Metrorex

În cazul metroului, din următorul contract de serviciu public, compensația ar urma să fie acordată pe baza costurilor unui operator eficient, comparat public, sub forma unei sume fixe multianuale, cunoscute în avans.

Împreună cu Bucureștiul și Ilfovul, o autoritate metropolitană ar urma să contracteze metroul și transportul de suprafață, cu bilet comun.

Programul prevede și ca liniile și trenurile noi să fie comandate astfel încât să poată opera automat.

CNIR și CNAIR, evaluate separat

Programul propune, totodată, încheierea separării CNIR și CNAIR și evaluarea fiecăreia dintre cele două companii în funcție de mandatul său.

„Transporturile ies din logica stocului și a subvenției: companiile statului primesc un mandat mai clar, concentrat pe livrare, piața de călători se deschide pentru cine îndeplinește condițiile, investițiile se termină în ordinea începerii și se plătesc la timp, iar rețelele - rutieră, feroviară, fluvială - devin sigure, moderne și conectate la coridoarele europene”, se mai arată în documentul propus de Siegfried Mureșan.