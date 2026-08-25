„Să bifăm și acest jalon”. Bolojan anunță că PNL va vota „amendamentul Fritz”, chiar dacă îl consideră anormal

Președintele PNL, Ilie Bolojan, este de părere că liberalii trebuie să voteze miercuri, 25 august, în Senat amendamentul PSD, cunoscut sub denumirea de ”amendamentul Fritz”.

Dominic Fritz și Ilie Bolojan Foto: Mediafax

Ilie Bolojan, președintele PNL, a anunțat marți seară că senatorii liberali vor vota miercuri ”amendamentul Fritz”, propus de PSD și declarat constituțional de CCR.

Deși consideră că prevederea este anormală, Bolojan spune că un lucru bun tot se va întâmpla, și anume că România va bifa un jalon PNRR.

”Amendamentul propus de PSD și AUR, chiar dacă a fost declarat constituțional, efectele lui trebuie dezbătute. Mâine vom avea un vot important la Senat. Cred că trebui votat acest proiect, chiar cu această prevedere anormală, ca să bifăm și acest jalon. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie luptat ca amendamentul să dispară. USR a depus un proiect, noi îl vom susține”, a spus Ilie Bolojan.

Dominic Fritz a transmis luni, după votarea legii ANI la Camera Deputaților, că mai speră într-o șansă miercuri, în Senat, cameră decizională, când legea va fi votată din nou.

”Vedem ce se întâmplă miercuri (n. r. 26 august) la Senat. Legea trebuie votată din nou după ce CCR a declarat amendamentul “anti-Mirabela” neconstituțional. Pentru cei care votează încălcarea statului de drept de fricǎ să nu piardă bani din PNRR: sunt sigur că nu va accepta Comisia Europeană să premieze o astfel de monstruozitate abuzivă cu banii contribuabililor europeni”, a transmis Dominic Fritz într-un mesaj pe Facebook.

Curtea Constituțională a României a publicat, vineri seară, 21 august, motivarea deciziei prin care a stabilit că este constituțională prevederea din Legea ANI referitoare la încetarea mandatului în cazul incompatibilității sau conflictului de interese. Norma, cunoscută drept „amendamentul Fritz”, prevede încetarea mandatului în termen de 30 de zile în astfel de situații și îl vizează inclusiv pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Judecătorii CCR susțin că noua prevedere nu reprezintă o sancțiune retroactivă pentru o faptă comisă în trecut, ci urmărește să „încheie un mandat a cărui integritate a fost afectată”.

Decizia CCR privind constituționalitatea amendamentului a fost luată luni, 17 august. Prevederea a fost introdusă de PSD în Legea ANI și stabilește încetarea mandatului în termen de 30 de zile în cazul aleșilor aflați în situații de incompatibilitate sau conflict de interese.