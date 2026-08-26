Tensiuni în AUR. Petrișor Peiu, mesaj în contradictoriu cu colegii săi: „Onoarea de a nu vota azi ceea ce ai respins ieri”

Senatorul AUR Petrișor Peiu recunoaște, într-un mesaj publicat pe Facebook, existența unor neînțelegeri între parlamentarii formațiunii în privința modului în care trebuie votată legea integrității, care include și amendamentul referitor la Dominic Fritz. Peiu susține că a avut o poziție diferită de cea adoptată ulterior de colegii săi și respinge acuzațiile că ar fi încercat să le impună senatorilor AUR cum să voteze.

Petrișor Peiu, mesaj tranșant în plin scandal pe legea integrității. Foto: Adevarul

Peiu afirmă că, pe 30 iulie, când proiectul a ajuns la Senat, le-a propus colegilor săi să voteze pentru lege, după ce parlamentarii AUR susținuseră în comisii amendamentul referitor la Fritz.

„Eu le-am propus colegilor de la AUR să VOTAM PENTRU LEGE, după ce în comisii noi susținuseram amendamentul Fritz. Colegii mei senatori AUR S-AU ABȚINUT, în pofida cererii mele, ascultând o altă propunere. Evident că mulți au criticat AUR atunci”, a scris senatorul.

Ulterior, după ce proiectul a trecut și prin Curtea Constituțională, forma actuală a legii a ajuns la Camera Deputaților. Peiu spune că deputații AUR au votat împotrivă fără să se consulte cu el.

„Deputații AUR au votat ÎMPOTRIVA, fără să se consulte cu mine”, afirmă senatorul.

Mesajul său vine și ca reacție la acuzațiile apărute în spațiul public potrivit cărora el ar împiedica senatorii AUR să voteze proiectul de lege.

„Astăzi, legea urmează a se vota la Senat și două trusturi de presă mă acuză pe mine că nu îi las pe senatorii AUR să voteze legea și că astfel trădez (pe cine? Ce?)”, scrie Peiu.

Senatorul susține că nu le-a impus niciodată colegilor săi o anumită opțiune și că, în cadrul grupului parlamentar, deciziile au fost luate democratic.

„Oricine știe că eu nu am impus niciunui coleg niciodată modul în care să voteze. La grup am stabilit mereu în mod democratic cum să votăm, dar și în acest caz cine avea altă opțiune decât grupul a fost liber să voteze conform propriei convingeri”, precizează el.

Peiu anunță că nu va participa la votul asupra legii, explicând că, în opinia sa, senatorii AUR ar fi trebuit să țină cont de poziția pe care le-a transmis-o încă de la sfârșitul lunii iulie: „Așa cum am spus, eu nu voi participa la acest vot, cum nu am participat nici la celelalte, deoarece cred că senatorii AUR ar fi fost bine să mă asculte încă de pe 30 iulie.”

Senatorul vorbește apoi despre necesitatea consecvenței și a responsabilității politice, făcând referire directă la diferențele dintre pozițiile exprimate anterior și cele actuale.

„Aici intervine onoarea. Onoarea de a nu vota azi ceea ce ai respins ieri. Sau măcar de a explica de ce ai făcut-o.”

Peiu susține că responsabilitatea pentru o decizie la care afirmă că nu a participat este transferată asupra sa și spune că nu depinde de alte persoane.

„Eu sunt un om liber, nu am luat nimic de la nimeni, nu datorez nimic nimănui. Tocmai de aceea mi se aruncă mie responsabilitatea unei decizii pe care nu am luat-o eu și la care nici nu am participat”, a mai scris acesta.

În final, senatorul spune că își păstrează convingerea că politica trebuie făcută „cu consecvență, cu transparență și cu cinste” și pledează pentru o mai mare autonomie în luarea deciziilor la nivelul partidului.

„Dar rămân liber și convins că politica se face altfel, cu consecvență, cu transparență și cu cinste. Fără populisme inutile și mincinoase. Și cu ideea că un partid are nevoie de autonomie de decizie dacă vrea să conteze”, a conchis Peiu.