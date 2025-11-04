Unchiul cântăreței Laura Pausini, lovit mortal de o mașină condusă de un român

Ettore Pausini, în vârstă de 78 de ani și unchiul celebrei cântărețe Laura Pausini, a decedat după ce a fost lovit de o mașină în timp ce se plimba cu bicicleta în Bologna, Italia.

Accidentul și reacția șoferului Incidentul s-a petrecut în plină zi, când Ettore Pausini circula cu bicicleta. Vehiculul, un Opel Astra de culoare închisă, l-a lovit în plin. Medicii de la ambulanță sosiți la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

Șoferul nu a oprit pentru a-i acorda ajutor victimei și s-a prezentat abia a doua zi la secția de poliție. Bărbatul, în vârstă de 29 de ani, rezident în Rimini, cu cetățenie română și moldovenească, a fost pus sub acuzație pentru ucidere din culpă, fugă de la locul accidentului și neacordare de ajutor, potrivit publicației La Repubblica.

Investigațiile autorităților

Mașina implicată a fost observată de mai mulți martori depășind limita de viteză și a fost găsită de carabinieri la aproximativ doi kilometri de locul accidentului. Proprietarul vehiculului a identificat prietenul care conducea, iar acesta s-a prezentat voluntar la poliție pentru a-și recunoaște vina.

În prezent, tânărul este cercetat în stare de libertate, deoarece nu avea antecedente penale și s-a prezentat voluntar la autorități. Poliția continuă ancheta, verificând imaginile de pe camerele de supraveghere instalate pe porțiunea de drum și audiind martori care au asistat la impact, observând bicicleta victimei zburând în urma coliziunii.