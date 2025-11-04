search
Un tramvai și un autobuz STB s-au ciocnit la intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei, marți, 4 noiembrie, potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov. Opt persoane au fost rănite.

Nu există persoane încarcerate. FOTO: ISU București-Ilfov
Nu există persoane încarcerate. FOTO: ISU București-Ilfov

UPDATE 11.15 Traficul rutier este restricționat

Traficul rutier este restricționat pe banda 1 de circulație pe Drumul Taberei, sensul către Valea Oltului. Activitățile sunt în dinamică.

În urma coliziunii, ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

„La data de 4 noiembrie 2025, în jurul orei 10.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe o stradă din Sectorul 6. Polițiștii rutieri ajunși la locul producerii accidentului de circulație, respectiv la intersecția dintre Str. Brașov cu Drumul Taberei, au constatat că este vorba despre un autobuz din cadrul Societății de Transport București care a intrat în coliziune cu un tramvai. Din primele informații, mai multe persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere a DGPMB. 

Știrea inițială

În urma evaluării medicale efectuate de echipajele SMURD, au fost identificate opt victime, toate conștiente, dintre care șapte au solicitat transportul la spital, astfel: 2 la Spitalul Clinic de Urgență București, 4 la Spitalul Universitar de Urgență București și 1 la Spitalul Militar Central.

Autoritățile au precizat că nu există persoane încarcerate.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, trei ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transportul victimelor multiple, pentru gestionarea eficientă a situației.

Sursa video: ISU București-Ilfov

Știre în curs de actualizare.

