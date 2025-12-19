search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Drama oltenilor la Atena: suma uriașă care le-a scăpat printre degete

Publicat:

Universitatea Craiova a trăit un coșmar la Atena, pierzând calificarea în șaisprezecimile Conference League după un meci incredibil cu AEK, scor 3-2. Echipa lui Filipe Coelho a cedat în prelungiri, când grecii au marcat două goluri decisive, ultimul din penalty în minutul 90+14.

Universitatea Craiova a pierdut la Atena, scor 3-2 | FOTO Facebook
Universitatea Craiova a pierdut la Atena, scor 3-2 | FOTO Facebook

Oltenii ar fi putut prinde un loc în fazele eliminatorii chiar și la acest scor, dacă Zrinjski Mostar nu ar fi egalat-o pe Rapid Viena în minutul 90+3, printr-un autogol al fundașului Nenad Cvetkovic.

Bonusuri ratate: aproape un milion de euro

Eliminarea dramatică i-a costat pe alb-albaștri o sumă uriașă. Dacă ar fi mers mai departe, Universitatea Craiova ar fi încasat aproximativ 1 milion de euro în plus, din combinația dintre bonusurile UEFA pentru locuri și fazele următoare ale competiției.

  • 200.000 de euro pentru locurile 9-24
  • Încă 200.000 de euro pentru calificarea în optimile Conference League
  • Diferența între locul 25 ocupat și o clasare mai bună în faza grupelor

În schimb, Craiova a primit doar 336.000 de euro pentru locul 25, conform sistemului de plată UEFA.

Parcursul european aduce totuși venituri substanțiale

Chiar dacă visul șaisprezecimilor s-a spulberat, clubul oltean nu pleacă cu mâna goală. Prezența în faza grupelor a adus 3,17 milioane de euro, iar victoriile cu Rapid Viena și Mainz plus egalul cu Noah au generat alte 933.000 de euro.

La acestea se adaugă 750.000 de euro din „pilonul valoric” al UEFA și 530.000 de euro câștigați în preliminarii, ceea ce ridică totalul încasărilor Universității Craiova în acest sezon european la 5,72 milioane de euro.

Alexandru Cicâldău: ”Nu prea îmi găsesc cuvintele”

Golul doi degeaba practic. Nici mie nu-mi vine să cred încă. Nu prea îmi găsesc cuvintele. Sunt foarte nervos, nici nu vreau să spun prostii. Din păcate nu am reușit să trecem mai departe. Cred că meritam. 

Am făcut o campanie europeană bună. Sunt mândru de această echipă, mândru de colegii mei. Din păcate în seara asta trebuie să ne liniștim fiecare cum putem, fiecare să doarmă cum poate și să o luăm de la capăt.

Nu sunt genul să vorbesc de arbitraj sau să-mi caut alibiuri sau scuze. Nu știu dacă e posibil așa ceva, să anuleze golul lor în minutul 90+8 când trebuia să se termine meciul și după să prelungească meciul încă 4 minute. Nu vreau să găsesc scuze, dar nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva. 

Ce să gestionăm? Am condus meciul, ne așteptam să încerce să vină peste noi. Ei nu mai aveau nimic de pierdut. Din păcate asta a fost, o seară neagră! O seară în care din păcate am muncit degeaba.

Îmi e greu să cred. Toți jucătorii am dat tot ce veam mai bun și să pierzi calificarea în asemenea manieră... Am avut și ghinion să zic, 6-7 echipe cu 7 puncte, iar noi penultima. Nu am ce să mai spun”, a declarat Cicâldău la flash-interviu, după înfrângerea cu AEK Atena. 

