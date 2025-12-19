Video Amenzi primite de susținătorii lui Călin Georgescu, după manifestația neautorizată de la Memorialul Holocaustului

Un grup de aproximativ 15 susținători ai lui Călin Georgescu a organizat joi, 18 decembrie, o adunare publică neautorizată în centrul Bucureștiului, la sediul Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic și la Memorialul Holocaustului. Totul s-a transformat într-o manifestare publică fără autorizație legală, fapt ce a dus la aplicarea mai multor sancțiuni.

Acțiunea a avut loc într-un context sensibil, marcat de modificările recente aduse OUG nr. 31/2002 și Legii nr. 17/2018, dar și de un gest controversat al deputatului Silviu Vexler, interpretat de participanți drept o provocare.

Manifestanții au intrat în incinta Memorialului Holocaustului, unde au depus o coroană de mici dimensiuni, susținând că gestul reprezintă un omagiu adus eroilor români. În interiorul monumentului au fost rostite rugăciuni creștine, potrivit informațiilor transmise de autorități.

După ieșirea din Memorial, participanții s-au adunat în exterior, unde au îngenuncheat și au scandat „Jur să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții!”.

Manifestanții au avut portavoci și pancarte, două drapele de mari dimensiuni și o cameră de filmat, elemente care au transformat evenimentul într-o manifestare publică propriu-zisă, desfășurată însă fără autorizație legală.

Jandarmeria Română a intervenit și a constatat caracterul ilegal al adunării, aplicând sancțiuni participanților.

Potrivit unui comunicat oficial, o persoană a fost amendată cu două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 1.000 de lei, iar alte patru persoane au primit avertismente scrise pentru organizarea și desfășurarea unei adunări publice nedeclarate, precum și pentru refuzul de a furniza datele necesare stabilirii identității.

După această acțiune, pe rețelele sociale a fost raportat un val de mesaje cu caracter antisemit, în care sute de utilizatori ar fi distribuit conținut ce incită la ură și violență împotriva evreilor, aspecte aflate în atenția instituțiilor competente.