Un bărbat de 65 de ani a fost lovit mortal pe DN 1F, într-o localitate din Cluj

Un pieton, în vârstă de 65 de ani, a fost lovit mortal de un autovehicul duminică seară, 2 noiembrie, pe DN 1F, în apropierea localităţii Mera, la graniţa judeţelor Sălaj şi Cluj.

„Intervenție la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Mera. Un echipaj cu modul de descarcerare din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca a intervenit, în urmă cu puțin timp, la un grav accident rutier petrecut pe DN 1F, pe raza localității Mera.

În urma accidentului a rezultat o singură victimă, mai exact un bărbat de aproximativ 65 de ani. Din nefericire, acesta prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat de către medicul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj”, au transmis reprezentanții ISU Cluj pentru Știri de Cluj.

Potrivit Centrului Infotrafic traficul rutier din zonă s-a desfăşurat alternativ, pe o singură bandă.

Tot duminică, pe acelaşi drum a mai avut loc un accident rutier, soldat cu patru răniţi. Evenimentul s-a petrecut în localitatea Românaşi, după ce două autoturisme au intrat în coliziune.

În urma accidentului au rezultat patru persoane care au necesitat îngrijiri medicale la faţa locului, iar traficul a fost deviat de poliţişti pe rute alternative, a transmis Centrul Infotrafic.