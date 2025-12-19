Acuzații de ilegalități în cazul stațiunii Nibiru. Cum răspunde Selly investigației Rise Project

O investigație Rise Project ridică semne de întrebare legate de proiectul Nibiru, cunoscut publicului și ca „Planeta Beach Please”. Jurnaliștii vorbesc despre posibile ilegalități privind schimbarea regimului unor terenuri din Tuzla și despre suspiciuni de corupție. Contactat pentru un punct de vedere, Selly respinge acuzațiile și spune că dezvoltarea actuală a proiectului se desfășoară exclusiv pe terenuri din Costinești, în limitele legii.

Proiectul Nibiru a fost prezentat ca o investiție de amploare pe litoralul românesc. „Construim o nouă stațiune pe litoralul românesc. Bine ați venit în Nibiru. Cea mai mare investiție privată făcută în turismul românesc din toate timpurile. E clar că românii au nevoie de o altă ofertă la mare, de locuri noi. Cu toții merităm ceva mai bun”, spunea Selly. Proiectul, amplasat între Costinești și Tuzla, se va întinde pe o suprafață de 1,6 milioane metri pătrați și propune un model complet nou de dezvoltare turistică, economică și culturală pentru litoralul românesc.

Acesta descria proiectul ca fiind format din „patru proiecte revoluționare, care vor schimba fața litoralului românesc: un mall uriaș în aer liber, un venue de evenimente, unul dintre cele mai mari din lume, un parc de distracții uimitor și cel mai mare club de noapte din lume, care va avea 30.000 de locuri”.

Terenuri agricole transformate peste noapte

Ancheta Rise Project arată că, în Tuzla, primarul Reșit Taner ar fi încercat să faciliteze punerea la dispoziția organizatorilor Nibiru a unor terenuri agricole, prin schimbarea ilegală a statutului acestora din extravilan în intravilan.

Bogdan Dicu, consilier local, a declarat: „Am găsit niște cadastre care au fost extravilan până în luna noiembrie și au devenit în luna martie intravilane, peste noapte, terenurile respective”.

Jurnaliștii Rise Project notează că „mai multe terenuri au fost cumpărate în Tuzla de organizatorii «Beach, Please!», după ce primarul din localitate le-a schimbat brusc statutul, trecându-le din extravilan în intravilan, ca să poată fi cumpărate. Nici cei care au vândut suprafețele, nici consilierii locali nu înțeleg scamatoria primarului”.

Un fost angajat al Primăriei Tuzla susține: „Toți din primărie știau atunci că Becali cumpără, de fapt, acolo. Vă spun doar ca să înțelegeți dumneavoastră cum au stat lucrurile”.

La rândul său, Bogdan Dicu afirmă că „totul e ilegal aici, de la cum s-au luat terenurile până la drumurile astea și la parcare. Au construit chiar și o trecere la nivel cu calea ferată, care face legătura dinspre scena festivalului către parcare”.

Răspunsul lui Selly la acuzații

Contactat de Rise Project, Selly a declarat că publicul și investitorii nu au fost induși în eroare. „Comunicarea noastră a fost una corectă, iar publicul și investitorii nu au fost induși nicio secundă în eroare. În ceea ce privește estimarea de 160 de hectare ca suprafață a proiectului, aceasta a fost menționată exclusiv ca suprafață totală potențială, cumulată, pe toate fazele de dezvoltare ale proiectului, nu ca suprafață existentă, achiziționată sau aflată în execuție”.

El a precizat că „toată comunicarea publică a vizat exclusiv ceea ce noi am denumit prima fază a proiectului Nibiru, desfășurată pe 21 de hectare, în Costinești”.

Selly a subliniat că proiectul este prezentat public doar în măsura în care poate fi realizat. „Nu arătăm lucruri pe care le vom face decât dacă suntem siguri că le putem duce la bun sfârșit. Astăzi, această primă fază a proiectului este singura fază la care lucrăm, pentru care avem finanțarea necesară și pe care suntem siguri că o vom livra până la capăt”.

El a mai spus că „nu există nicio comunicare, campanie publică, niciun eveniment și niciun material vizual care să prezinte publicului o dezvoltare imobiliară pe 160 de hectare sau pe terenuri din Tuzla” și că „niciodată nu am menționat că proiectul Nibiru va conține unități de cazare, hoteluri, apart-hoteluri sau dezvoltări rezidențiale”.

La data de 8 august 2025, Selly a explicat, pentru Economica, că planurile s-au schimbat și că terenul agricol de la Tuzla de peste 100 de hectare va fi inclus în Nibiru într-o altă fază a proiectului.

„La momentul 8 august 2025, aveam în plan extinderea proiectului Nibiru prin includerea terenului «Livadă» în acesta. Între timp, planurile noastre s-au schimbat, iar în prezent suntem în cursul mai multor discuții și negocieri pentru extinderea viitoare a proiectului pe alte terenuri”, a precizat Selly pentru Rise Project.

El a precizat că, în acest moment, „singurele terenuri care fac parte din Nibiru sunt cele deținute de Nibiru Real Estate SRL, companie pe care o reprezint în calitate de investitor și CEO. Acestea sunt terenurile pe care se dezvoltă efectiv proiectul”.

În final, Selly a concluzionat că „orice discuție despre alte terenuri, inclusiv cele din Tuzla, a fost făcută strict la nivel de planuri, intenții sau scenarii posibile pentru faze ulterioare” și că „faptul că un teren este analizat sau menționat într-un context ipotetic nu îl face automat parte din proiectul Nibiru din punct de vedere juridic sau operațional”.