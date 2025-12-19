După mai bine de 30 de ani de așteptări și cu o investiție de peste 606 milioane de lei, a fost finalizată construcția și dotarea primului corp de clădire al unui spital județean construit de la zero după Revoluție, la Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, arată că după ani în care s-a vorbit despre nevoi, planuri și întârzieri, astăzi există rezultate concrete care schimbă realitatea medicală pentru oameni. „Pentru mine, acest moment spune foarte mult despre direcția în care mergem în sănătate”, precizează ministrul.

Investiție de peste 606 milioane de lei

Noul corp de clădire al Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud este cel mai mare proiect de sănătate realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în județ. Este una dintre cele mai mari investiții din fonduri europene nerambursabile pentru sănătate la nivel național, scrie Mediafax.

Cu o investiție totală de peste 606 milioane de lei, spitalul are 235 de paturi. Aduce și o organizare medicală construită logic. Include secții esențiale, bloc operator modern, cardiologie intervențională cu sală hibridă de angiografie. De asemenea, are neurochirurgie, neurologie, gastroenterologie intervențională, ginecologie, ORL, hemodializă și recuperare neurologică.

Este un spital construit pentru a face față cazurilor complexe, pentru intervenții rapide și pentru siguranța pacientului. Extinderea blocului operator, circuitele corecte, spațiile dedicate formării profesionale și dotările moderne reduc riscurile și cresc calitatea actului medical.

Digitalizare integrată din start

Digitalizarea este integrată din start. Paturile sunt conectate la un sistem informatic care permite acces rapid la datele pacientului. Sistemul permite monitorizare la distanță și colaborare medicală în timp real, inclusiv pentru obținerea unei a doua opinii în cazurile critice.

În paralel, corpul vechi de clădire a trecut printr-un amplu proces de modernizare: reabilitarea clădirilor existente, dotarea cu echipamente moderne și digitalizarea fluxurilor medicale.

240 de medici aleg să lucreze la Bistrița

240 de medici profesează aici. Au ales să lucreze în Bistrița-Năsăud pentru că există infrastructură, stabilitate și respect pentru actul medical.

„Acesta este, poate, cel mai clar semn că investițiile făcute corect schimbă sistemul, nu doar clădirile”, a declarat ministrul Rogobete.

„Cunosc acest proiect încă din perioada în care eram secretar de stat și coordonam PNRR în sănătate, când era doar pe hârtie, într-o listă de investiții care părea imposibil de dus la capăt. Astăzi, când am văzut clădirea nouă finalizată – prima din PNRR – am stat câteva secunde și mi-am amintit toți anii de muncă, presiune și responsabilitate care au făcut posibil acest rezultat”, a precizat Rogobete.