Cum a intrat Simona Halep în spiritul Crăciunului: ce nu lipsește niciodată de pe masa ei

Simona Halep (34 de ani), dublă campioană de Grand Slam și cea mai titrată jucătoare din istoria tenisului feminin românesc, a intrat deja în spiritul sărbătorilor de iarnă și le-a oferit fanilor o imagine rară din viața sa departe de teren.

Retrasă din activitate în luna februarie, „Simo” se bucură din plin de această perioadă, pe care obișnuiește să o petreacă în România, alături de familie și prieteni apropiați. Ca de obicei, nu a ezitat să împărtășească cu urmăritorii săi mici detalii care o definesc și în afara sportului de performanță.

Panettone, desertul preferat al Simonei de sărbători

Într-un story postat vineri pe pagina oficială de Facebook, Simona Halep a dezvăluit preparatul care nu lipsește de pe masa ei de Crăciun, panettone.

Cozonacul italian, originar din Milano, este desertul preferat al fostului lider WTA, fiind cunoscut pentru textura sa pufoasă și ingredientele bogate: ouă, unt, stafide și fructe confiate.

Deși este asociat în mod tradițional cu sărbătorile de iarnă, panettone a devenit tot mai popular și în restul anului, în variante moderne cu ciocolată, fistic sau creme, însă pentru Halep rămâne un simbol clar al Crăciunului.

Muzică de sărbători și mici plăceri fără restricții

Atmosfera festivă a fost completată de muzică. Din același story reiese că Simona Halep ascultă melodia „De Crăciun”, interpretată de Elena Gheorghe, savurând desertul alături de un pahar de suc de portocale.

Cu o zi înainte, fosta campioană s-a răsfățat și din punct de vedere culinar, la un restaurant din Dubai, unde a luat masa alături de fostul său antrenor, Darren Cahill.

De data aceasta, Halep a ales un meniu pe care îl evita strict în perioada carierei, burger și băutură carbogazoasă, un semn clar că, după retragere, românca își permite mici plăceri fără presiunea regimului de sportiv de performanță.