Patriarhia Română a lansat prima platformă de streaming cu conținut ortodox din lume. Cât costă abonamentul pe „Trinitas Film”

Patriarhia Română și-a lansat propria platformă de streaming. „Trinitas Film” este prima platformă de acest fel dedicată conținutului creștin-ortodox din lume.

Singura platformă de streaming cu conținut ortodox din întreaga lume a fost prezentată de părintele arhidiacon Gheorghe-Cristian Popa, consilier patriarhal și directorul Televiziunii Patriarhiei Române.

Trinitas Film este o platformă dedicată, în mod asumat, filmului documentar, filmului de autor și producțiilor audiovizuale cu valoare culturală și spirituală.

Arhiva Televiziunii Patriarhiei depășește în prezent 150 de filme realizate în format high definition (HD), constituind „un tezaur vizual și cultural prețios, care merita adus într-un spațiu organizat, ușor accesibil și structurat tematic”, potrivit Basilica.

Conținutul noii platforme de streaming a BOR variază de la slujbe, până la interviuri și documentare despre istoria Bisericii Ortodoxe Române sau despre România.

Utilizatorii nu au, însă, acces în mod gratuit la tot conținutul. Trebuie să plătească o taxă de 2 euro, lunar, pentru a avea acces la toate producțiile de pe platformă.

Odată cu lansarea acestei platforme a fost lansată și versiunea în limba engleză a site-ului oficial al Patriarhiei Române.