Un mort și doi răniți, după ce o mașină s-a răsturnat în județul Satu Mare

O mașină s-a răsturnat marți dimineață în localitatea Lipău, județul Satu Mare, provocând moartea unui bărbat și rănirea altor două persoane.

Un grav accident rutier a avut loc marți în localitatea Lipău, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat într-un șanț. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, la fața locului au intervenit mai multe echipaje - de stingere, descarcerare, prim ajutor și SMURD TIM.

În urma impactului, trei persoane au fost găsite în interiorul mașinii. „O persoană de aproximativ 42 de ani, care, din nefericire, a fost declarată decedată la faţa locului; o persoană de 36 de ani şi o alta de 18 ani, ambele prezentând multiple traumatisme. Cele două victime rănite sunt evaluate medical şi vor fi transportate la unitatea de primiri urgenţe pentru îngrijiri suplimentare”, a transmis ISU, potrivit Agerpres.

Pompierii, în alertă pentru a preveni un incendiu

Echipajele de intervenție au acționat pentru extragerea victimelor și pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor, astfel încât zona să fie complet securizată.

Poliția urmează să stabilească, în urma cercetărilor, circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.