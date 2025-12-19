Video Grindeanu, atac la Bolojan după sancțiunile propuse de premier: „Nu știu ce are în cap. Nu o să ne încurce o hârtie”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a comentat vineri, 19 decembrie, informațiile potrivit cărora premierul Ilie Bolojan ar fi transmis în ședința conducerii PNL că va solicita modificarea protocolului de funcționare a Coaliției, în sensul introducerii unor sancțiuni pentru cei care îl încalcă, cum a fost cazul social-democraților, care au votat moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR)

„Nu știu ce are în cap când spune aceste lucruri”, a spus Grindeanu la Buzău, unde a fost prezent la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean de Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a adăugat că ar putea fi create „pârghii mai bune, astfel încât atunci când un ministru face un management prost, precum cel de la Mediu, să poată fi schimbat chiar dacă se opune partidul din care provine”.

„În acest moment, suntem în această situație: un ministru care și-a dovedit incompetența, nu avem pârghii în protocol ca să reglementăm aceste lucruri și nu este în regulă. E cazul să lăsăm la o parte orgoliile politice și să propunem oameni care să ocupe funcții în guvern ce știu ce au de făcut, nu să învețe să fie ministru după ce au depus jurământul, cum se întâmplă la Mediu”, a declarat Grindeanu ( video la minutul 7.30 - n.red).

„Nu o să ne încurce o hârtie”

Liderul social-democraților a mai spus că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu,

„Mai spun o dată: dacă ar fi să votăm în fiecare săptămână, în fiecare zi, o moţiune, aşa cum s-a votat în Senat, împotriva doamnei Buzoianu, o să o facem. Pentru că nu o să ne încurce o hârtie, atâta timp cât, în partea cealaltă, am avut peste 100.000 de oameni fără apă. Iar, incompetenţa unui ministru nu stă într-un protocol de acest tip. Nu o să pun în balanţă niciodată aceste lucruri, în acest mod”, a menţionat Grindeanu.

Președintelui PSD a fost întrebat dacă moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu va conta în analiza privind rămânerea la guvernare, pe care Social-democrații o vor face la finalul lunii ianuarie:

„În mod evident, da”.