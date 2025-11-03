Video Accident cumplit în Prahova: un bărbat a murit după ce mașina sa a luat foc în urma unui accident

Un bărbat de 65 de ani și-a pierdut viața, luni seară, într-un accident rutier produs pe Drumul Național 1, în afara localității Băicoi, județul Prahova. Mașina condusă de acesta a luat foc după impactul violent cu un stâlp de electricitate.

Accidentul s-a produs în jurul serii, pe sensul de mers către Ploiești. Autoturismul în care se afla victima s-a izbit de un obstacol și a luat foc la scurt timp după impact.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Prahova, „un bărbat de 65 de ani ar fi condus un autoturism pe DN1, în afara localității Băicoi, pe sensul de mers Brașov către Ploiești, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate. În urma impactului, conducătorul auto a fost proiectat din autoturism, iar ulterior vehiculul a luat foc”.

Martorii aflați în zonă au intervenit imediat și au încercat să îl scoată pe șofer din mașina cuprinsă de flăcări. Potrivit primelor informații, bărbatul a fost scos din autoturism de ceilalți participanți la trafic, care au încercat să stingă incendiul. Din nefericire, în ciuda eforturilor lor, victima nu a putut fi salvată.

Sursa video: Facebook / Actualitatea Prahoveană

„Pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi au acționat în cazul producerii unui accident rutier pe DN1, pe raza orașului Băicoi. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD, iar de la Ploiești s-a deplasat și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă (cu medic)”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

„În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, cu un ocupant la bord. Accidentul a fost urmat de un incendiu. Persoana aflată în autoturism, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost declarată decedată”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, potrivit Agerpres.

Poliția Prahova a anunțat că traficul este restricționat pe banda numărul 1, pe sensul de mers către Ploiești, până la finalizarea cercetărilor la fața locului.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul tragic.