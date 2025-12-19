Salvați-l pe Baloo! World Animal Protection și sute de mii de oameni cer relocarea de urgență a ursului ținut captiv la Straja

De 25 de ani, în stațiunea Straja din județul Hunedoara, un urs brun trăiește izolat într-un țarc improvizat, amplasat între pârtia de schi și zonele aglomerate de turiști.

Baloo, folosit ani la rând ca atracție pentru fotografii, a devenit simbolul unui abuz care continuă în ciuda legilor ce ar trebui să-l protejeze. Își petrece zilele plimbându-se în cerc, în timp ce foarte mulți oameni trec pe lângă, unii indiferenți, alții suficient de nepăsători încât să arunce cu pietre sau sticle de suc spre el, ori chiar să încerce să-l mângâie.

World Animal Protection a lansat o campanie publică prin care îi solicită ministrului Mediului, Diana Buzoianu, să aprobe de urgență relocarea animalului într-un sanctuar.

Cazul lui Baloo a stârnit reacții în toată lumea. Peste 180.000 de oameni din întreaga lume au semnat deja o petiție internațională prin care solicită eliberarea lui. Deși sprijinul public în România este puternic - 85% dintre respondenții unui sondaj independent fiind de părere că ursul trebuie dus într-un sanctuar - acțiunile oficiale rămân greu de obținut.

Două evaluări realizate de experți reconfirmă ceea ce era evident de mult timp: Baloo suferă. Animalul prezintă probleme evidente de mobilitate și are nevoie de diagnostic și tratament specializat. Țarcul în care este ținut este nepotrivit, lipsit de vegetație, fără elemente de îmbogățire a mediului și lipsit de caracteristicile naturale de care un urs are nevoie pentru a duce o viață decentă. Expunerea constantă la turiști, hrănirea necorespunzătoare și izolarea socială fac situația și mai gravă.

„Aceste condiții încalcă standardele de bunăstare a animalelor și, deși legea interzice deținerea privată a urșilor, Baloo continuă să fie ținut în captivitate în condiții care nu respectă statutul său de animal sălbatic protejat. Dacă statul român nu intervine acum, în ciuda cererii clare a publicului, transmite un mesaj periculos: legea și compasiunea pot fi ignorate, atâta timp cât există un cadru birocratic care păstrează aparențele”, spune Sanne Kuijpers, activistă în cadrul World Animal Protection.

Sanctuarul Libearty, singura șansă reală pentru Baloo, după 25 de ani de captivitate

O soluție există și este fezabilă. Organizația solicită relocarea imediată a lui Baloo la sanctuarul Libearty din Zărnești, aflat la doar patru ore distanță de locul în care se află ursul acum, un refugiu recunoscut internațional, de 69 de hectare, unde peste 120 de urși salvați trăiesc în libertate.

„România are oportunitatea de a repara o nedreptate care durează de un sfert de secol. Baloo trebuie dus într-un loc în care poate trăi în condiții naturale. El nu este o mascotă! Autoritățile au șansa de a face ceea ce este corect. Baloo este un animal sălbatic care are nevoie de spațiu pentru a se deplasa liber, de posibilități de a se ascunde, de a înota, de a se cățăra și de a hiberna, precum și de o alimentație adecvată și de îngrijire veterinară specializată. Menținerea urșilor în medii de captivitate nepotrivite duce la suferință fizică și psihologică, cum ar fi malnutriția, problemele dentare, comportamentele stereotipe și alte tulburări cauzate de stres”, adaugă Kuijpers.

În ciuda progreselor făcute de România în protecția animalelor în ultimele două decenii, cazul lui Baloo arată că încă există situații în care legea rămâne doar pe hârtie. Lipsa unei intervenții ferme din partea statului transmite mesajul că suferința unui animal poate fi tolerată în numele convenienței birocratice. Iar pentru Baloo, fiecare lună înseamnă degradare fizică și stres constant.

Gabriel Păun, cunoscut activist de mediu, atrage atenția asupra responsabilității morale pe care o au autoritățile: „Baloo este una dintre victimele vizibile ale unui sistem care a eșuat să-l protejeze. După 25 de ani de captivitate, măcar atât îi datorăm: o bătrânețe în liniște, într-un loc unde nimeni nu îl mai folosește ca pe o mascotă.”

Acesta subliniază și importanța respectării legii: „Nu putem spune că protejăm fauna sălbatică în timp ce permitem ca un urs brun să trăiască lângă o pârtie de schi, expus stresului zilnic. Relocarea lui Baloo nu este un gest de bunăvoință, ci o obligație morală și legală.”

World Animal Protection îi invită pe toți românii care vor ca Baloo să fie eliberat să trimită un mesaj oficial ministrului Mediului și să solicite relocarea urgentă a ursului. Presiunea publică poate face diferența în acest caz, iar fiecare e-mail trimis poate contribui la salvarea acestui animal.