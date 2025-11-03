Video Mașina unui polițist s-a răsturnat și a luat foc în Maramureș: un bărbat a murit, alți doi au ajuns la spital

Un bărbat a murit, iar alți doi au fost răniți într-un accident produs în localitatea Făurești, județul Maramureș. Printre supraviețuitori se află și un polițist, care a fost depistat cu o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tragedia s-a produs în noaptea de duminică spre luni, în localitatea Făurești. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Maramureș, Florina Meteș, din primele verificări reiese că „autoturismul ar fi părăsit partea carosabilă prin stânga direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un gard de beton și o țeavă de gaze, ulterior răsturnându-se pe plafon”.

Impactul a fost devastator: mașina a luat foc după ce a rupt conducta de gaze, iar unul dintre pasageri, un bărbat de 58 de ani, a murit pe loc. „Din nefericire, un bărbat de 58 de ani a suferit leziuni incompatibile cu viața, personalul medical care a intervenit la fața locului declarând decesul acestuia”, a declarat Florina Meteș, potrivit Agerpres.

Polițistul, printre supraviețuitori

Alți doi bărbați, în vârstă de 30 și 47 de ani, au fost transportați la spital. Tânărul de 30 de ani, nepotul victimei, este internat în stare gravă la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Baia Mare.

Bărbatul de 47 de ani, care este polițist, a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul: 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. „Acestuia i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Din cauza leziunilor suferite, tânărul de 30 de ani nu a putut fi testat”, a precizat reprezentanta IPJ Maramureș.

Polițistul a fost și el rănit în accident și transportat la spital, unde a fost audiat de colegii săi în cursul nopții. Surse din anchetă afirmă că el a fost chemat din nou luni dimineață pentru noi declarații.

Ancheta este în desfășurare

Deși anchetatorii au stabilit dinamica accidentului, nu este clar cine se afla la volan în momentul producerii tragediei. Mașina implicată în accident îi aparține polițistului, însă acesta nu și-a recunoscut vina, deși unii martori le-au spus anchetatorilor că el ar fi condus autoturismul.

Conform unor surse locale, cei trei bărbați veniseră de la Balul Vânătorilor, unde ar fi petrecut întreaga zi, și se întorceau acasă în momentul producerii accidentului.

O echipă complexă de cercetare, coordonată de un procuror, continuă investigațiile pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs tragedia și pentru a se afla cine se afla la volanul mașinii în momentul impactului.