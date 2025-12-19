Inginer concediat pentru că stătea și 4 ore la toaletă. Motivul pentru care instanța a hotărât să primească despăgubiri

Un inginer din China și-a pierdut locul de muncă după ce compania a constatat că petrecea ore întregi în toaleta biroului, însă tribunalul a decis că măsura a fost excesivă și i-a acordat despăgubiri.

Bărbatul, pe nume Li, din provincia Jiangsu, a fost concediat pentru că a luat 14 pauze la baie, cea mai lungă durând patru ore, într-o lună între aprilie și mai 2024.

Angajatorul a remarcat că nu răspundea la mesajele de serviciu și, după verificarea camerelor de supraveghere, a constatat că Li se afla în toaleta biroului pentru perioade lungi, potrivit South China Morning Post.

Cazul a fost raportat recent de Federația Sindicatelor din Shanghai după ce bărbatul a dat compania în judecată pentru concediere ilegală a unui contract de muncă.

În fața instanței, Li a explicat că suferă de hemoroizi și că nu poate controla durata vizitelor la toaletă.

Deși inginerul a prezentat medicamente pentru hemoroizi și documente medicale, instanța a constatat că acestea acopereau o perioadă ulterioară absențelor și că nu a informat compania sau nu a cerut concediu medical conform contractului.

Tribunalul a apreciat că angajatul ar fi trebuit să ia concediu medical, însă a considerat concedierea disproporționată. Astfel, Li a primit o compensație de aproximativ 3.900 de euro, ținând cont de contribuția sa la companie și de dificultățile întâmpinate după pierderea locului de muncă.

Acesta nu este primul caz de acest tip în China. În 2023, un alt angajat din Jiangsu a fost concediat pentru pauze prelungite la baie, iar instanța a susținut decizia companiei.

În trecut, unele firme au fost criticate pentru instalarea de contoare în băi pentru a limita timpul angajaților.