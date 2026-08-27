 Un român venit în Italia la o nuntă, ridicat de Poliție de la hotel. Greșeala care l-a scăpat de închisoare după 39 de zile | adevarul.ro
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Un român venit în Italia la o nuntă, ridicat de Poliție de la hotel. Greșeala care l-a scăpat de închisoare după 39 de zile

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Un român a petrecut 39 de zile într-o închisoare din Italia după ce a fost arestat în Palermo, unde venise din România pentru a participa la o nuntă. Bărbatul nu știa că este căutat de poliție. Cazul a luat însă o turnură neașteptată când judecătorul a descoperit o greșeală care i-a încălcat dreptul la apărare și a fost eliberat. 

Românul era căutat de poliția italiană de câțiva ani
Românul era căutat de poliția italiană de câțiva ani Foto: arhivă EPA EFE

Românul a fost arestat pe 5 iulie, în momentul în care s-a întors din România în Italia pentru a participa la o nuntă la Padova, la câțiva ani după ce pe numele său fusese pronunțată o condamnare definitivă. Potrivit apărării, bărbatul nu fusese informat în mod corespunzător despre ordinul de încarcerare și nu a avut posibilitatea de a solicita măsuri alternative la detenție, relatează presa italiană.

Condamnat pentru tentativă de șantaj și vătămare corporală

Cazul vizează o condamnare pronunțată de Tribunalul din Teramo pentru tentativă de șantaj și vătămare corporală, rămasă definitivă în 2018, la finalul unui proces îndelungat în care inculpatul a fost reprezentat succesiv de mai mulți avocați. Pedeapsa stabilită a fost de patru ani de închisoare, durata maximă care, în Italia, permite suspendarea executării pedepsei pentru 30 de zile, interval în care condamnatul poate solicita măsuri alternative.

Problema a apărut în iulie 2019, când Parchetul din Teramo a emis ordinul de încarcerare și decizia de suspendare. Documentele au fost însă comunicate unui avocat care reprezentase inculpatul doar într-o fază inițială a procesului și nu avocatului care îl asistase în etapele finale. În lipsa unei notificări corecte, românul a fost declarat de negăsit, iar actele au fost transmise ulterior unui apărător din oficiu.

Acesta din urmă a depus o cerere pentru executarea pedepsei sub supravegherea serviciilor sociale, însă solicitarea a fost respinsă de Tribunalul de Supraveghere tocmai din cauza statutului de persoană de negăsit al condamnatului. Ulterior, suspendarea executării a fost revocată.

În iulie 2026, bărbatul a revenit în Italia împreună cu familia sa pentru a lua parte la o nuntă, fără să știe că este căutat de autorități. După ce s-a cazat la un hotel din Padova, sistemul de verificare a semnalat prezența sa, iar polițiștii l-au localizat și arestat în zori.

Avocatul său a contestat măsura la Tribunalul din Teramo. În urma ședinței din 13 august, judecătoarea Martina Pollera a declarat nul ordinul emis în 2019, motivând că notificarea către avocatul greșit a produs o încălcare a dreptului la asistență juridică. Ca urmare, românul a fost pus în libertate.

Autoritățile judiciare urmează să emită un nou ordin de executare a pedepsei, însoțit de suspendarea legală care îi va permite să formuleze cereri pentru măsuri alternative la detenție

Amintim că, în 2025, un român de 30 de ani, aflat în vacanță cu familia în Italia, a trăit o adevărată dramă. A fost arestat și a stat o lună în închisoare, după ce carabinierii l-au confundat cu un hoț urmărit pentru furt. Coincidența de nume l-a transformat într-o victimă a justiției italiene, iar eliberarea sa a fost posibilă abia după intervenția soției și a unui avocat.

În 2021 poliţiştii italieni au crezut că au rezolvat un dosar de proxenetism şi trafic de persoane cu autor dispărut, român, după arestarea unui conaţional de-al său cu nume aproape identic. Sălăjeanul Florin Alexandru Gal a stat închis o săptămână în Italia pentru că poliţiştii l-au confundat cu sibianul Florin Cosmin Gal, condamnat în lipsă la şase ani de închisoare.

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