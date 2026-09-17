 Accident auto fără victime: când este suficientă constatarea amiabilă și când este obligatorie prezentarea la poliție | adevarul.ro
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Accident auto fără victime: când este suficientă constatarea amiabilă și când este obligatorie prezentarea la poliție

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Un accident fără victime nu înseamnă automat că este necesară prezența poliției. În multe situații, șoferii pot rezolva formalitățile prin constatare amiabilă, evitând deplasarea la sediul Poliției Rutiere. Această procedură este însă o opțiune limitată la anumite împrejurări, nu o soluție universală.

Puteti scapa de acest drum la politie daca incheiati o constatare amiabila de accident
Foto: Arhiva Adevărul

Constatarea amiabilă poate fi folosită atunci când sunt implicate exact două vehicule, accidentul s-a produs în România și au rezultat exclusiv pagube materiale. Ambii conducători auto trebuie să fie de acord, să completeze și să semneze formularul, pe hârtie sau electronic. Dacă unul dintre vehicule era parcat, formularul poate fi completat și de proprietarul ori utilizatorul său.

Este important de știut că semnarea formularului nu echivalează, prin ea însăși, cu recunoașterea vinovăției. Ea consemnează împrejurările declarate de cei implicați: locul, momentul, avariile și modul în care susțin că s-a produs impactul. Stabilirea dreptului la despăgubire revine ulterior asigurătorului, în cadrul dosarului de daună.

Prezentarea la poliție devine obligatorie dacă există orice persoană rănită, chiar dacă leziunile par minore. Într-o asemenea situație, prioritatea este apelarea serviciului de urgență, nu completarea unei amiabile. De asemenea, poliția trebuie sesizată când sunt implicate mai mult de două vehicule, când au fost avariate alte bunuri — de exemplu, un gard, un stâlp, un indicator sau o clădire — ori când unul dintre conducători nu acceptă constatarea amiabilă, refuză să o semneze sau nu poate fi identificat.

În cazurile în care amiabila nu este posibilă, șoferii implicați trebuie să se prezinte la poliție în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni.

Practic, după orice impact, este prudent să fotografiați poziția vehiculelor și avariile, să notați datele celuilalt conducător și ale poliței RCA și să verificați dacă nu există persoane care acuză dureri sau alte leziuni. Constatarea amiabilă simplifică procedura, dar numai atunci când condițiile sale sunt îndeplinite în mod real.

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