Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a ucis pe hoţul care îi furase geanta: „Am vrut să-mi recuperez lucrurile”

O femeie de afaceri din Italia a fost condamnată la 18 ani de închisoare după ce l-a urmărit pe bărbatul care îi furase geanta și l-a ucis trecând cu maşina peste el de mai multe ori. După ce şi-a recuperat bunurile, s-a întors la restaurantul unde fusese atacată.

Incidentul care a dus în cele din urmă la condamnarea unei femei de afaceri din Italia a avut loc în septembrie 2024, în orașul Viareggio, și a pornit de la furtul unei genţi. Cinzia Dal Pino, o femeie în vârstă de 65 de ani, cunoscută în mediul de afaceri local, tocmai luase masa într-un restaurant şi se pregătea să plece, când susţine ea, a fost atacată de un bărbat de 52 de ani, cetăţean marocan, Noureddine „Said” Mezgui, care i-ar fi smuls geanta și ar fi fugit pe stradă.

În loc să anunţe poliţia, Cinzia Dal Pino s-a urcat în SUV-ul său Mercedes și a pornit în urmărirea bărbatului. Imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă au surprins exact momentul în care aceasta îl ajunge din urmă cu maşina, îl lovește, trântindu-l la pământ, iar apoi dă înapoi şi şi înainte trecând de mai multe ori peste bărbatul care îi furase geanta, relatează rainews.

După ce bărbatul nu mai mişcă deloc, Cinzia Dal Pino coboară din mașină, își recuperează geanta și pleacă de la fața locului, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Incidentul a fost anunţat de câţiva martori, care au sunat la serviciile de urgență, însă echipajele medicale ajunse la faţa locului nu au mai putut decât să constate decesul bărbatului în vârstă de 52 de ani, care fusese strivit cu maşina.

În timpul procesului, Cinzia Dal Pino a încercat să-şi justifice fapta susţinând că a reacţionat în felul acesta pentru că s-a temut pentru viaţa sa. Ea a declarat că nu a intenţionat să-l omoare pe bărbat, ci doar să-şi recupereze geanta, în care avea documente importante și cheile locuinței, dar şi telefonul, motiv pentru care nu ar fi putut suna la poliție.

„M-a amenințat că mă omoară cu un cuțit. Mi-a fost frică. Nu am vrut să-l omor, doar să-mi recuperez lucrurile. Aveam documente importante în geantă și nu puteam suna la poliție, pentru că telefonul era acolo”, s-a apărat ea.

Magistraţii nu au fost foarte convinşi de argumentele femeii, cu atât mai mult cu cât poliţiştii au precizat că asupra bărbatului nu a fost găsit niciun cuțit.

Apărarea a invocat, de asemenea, concluziile medico-legale, potrivit cărora prima lovitură cu maşina ar fi fost mortală, considerând că faptul că Cinzia Dal Pino a trecut de mai multe ori cu maşina peste victima sa ar fi mai puţin relevant, pentru că oricum decesul avusese deja loc.

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„Din ceea ce înțeleg din raportul de autopsie, impactul inițial a fost cel care s-a dovedit fatal și nu există urme de anvelope pe corp. Ea a încercat doar să-l oprească și să-l lovească la picioare. Suferă pentru ceea ce a făcut și este plină de regret”, a susţinut avocatul femeii de afaceri.

Instanța nu a acceptat însă argumentele și a respins solicitarea de reîncadrare a faptei în legitimă apărare sau omor din culpă, considerând că reacția femeii nu a fost una de teamă, ci o răzbunare. Cu atât mai mult cu cât, pe parcursul anchetei, a ieşit la iveală inclusiv faptul că, imediat după ce l-a omorât pe bărbatul care ăi furase geanta şi şi-a recuperat bunurile, Cinzia Dal Pino nu a alertat imediat autoritățile, ci s-a întors mai întâi la restaurantul unde luase masa, pentru a returna o umbrelă împrumutată.

Cazul a generat reacții puternice în Italia și Maroc, unde familia victimei a criticat modul în care a fost gestionată situația și a cerut o pedeapsă mai aspră.

„Nici măcar un animal nu este ucis în acest fel. Cerem dreptate pentru fratele nostru. Cinzia Dal Pino trebuie să rămână în închisoare”, au spus surorile victimei.

„A trecut cu mașina peste el de patru ori, apoi a plecat liniștită în timp ce el murea și nici măcar nu a cerut ajutor”, au mai spus acestea.

Reacții împărțite în Italia

În Italia, cazul şi imaginile de la incident au generat numeroase reacţii, cele mai multe dintre ele condamnând gestul femeii, perceput ca o răzbunare crudă.

„Dincolo de problema legitimei apărări, imaginile arată un comportament șocant.

Cum poți trece cu mașina de mai multe ori peste corpul unui om? Cum am putea crede că o doamnă liniștită și respectată, un antreprenor apreciat, poate face așa ceva?

Răul învinge atunci când ne transformă și pe noi în oameni răi. Cei care se bucură și consideră că acesta este un caz de legitimă apărare demonstrează tocmai acest lucru.

Eu spun să nu ne bucurăm. Nu este legitimă apărare și nu este dreptate. Nimic, absolut nimic nu poate justifica o crimă.

Nu doar pentru că trăim într-un stat de drept, ci pentru că fiecare persoană, indiferent de situația în care se află, are dreptul să trăiască”, a declarat arhiepiscopul de Lucca, Paolo Giulietti.

De partea cealaltă, vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, crede că vina îi aparţine victimei.

„Această dramă este consecința unei infracțiuni. Dacă bărbatul care și-a pierdut viața nu ar fi fost un delincvent, acest lucru nu s-ar fi întâmplat”, a scris politicianul pe Facebook.