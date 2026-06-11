search
Joi, 11 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a ucis pe hoţul care îi furase geanta: „Am vrut să-mi recuperez lucrurile”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O femeie de afaceri din Italia a fost condamnată la 18 ani de închisoare după ce l-a urmărit pe bărbatul care îi furase geanta și l-a ucis trecând cu maşina peste el de mai multe ori. După ce şi-a recuperat bunurile, s-a întors la restaurantul unde fusese atacată.

Cinzia Dal Pino l-a călcat cu maşina pe cel care i-a furat geanta. FOTO: captură video rainews
Cinzia Dal Pino l-a călcat cu maşina pe cel care i-a furat geanta. FOTO: captură video rainews

Incidentul care a dus în cele din urmă la condamnarea unei femei de afaceri din Italia a avut loc în septembrie 2024, în orașul Viareggio, și a pornit de la furtul unei genţi. Cinzia Dal Pino, o femeie în vârstă de 65 de ani, cunoscută în mediul de afaceri local, tocmai luase masa într-un restaurant şi se pregătea să plece, când susţine ea, a fost atacată de un bărbat de 52 de ani, cetăţean marocan, Noureddine „Said” Mezgui, care i-ar fi smuls geanta și ar fi fugit pe stradă.

În loc să anunţe poliţia, Cinzia Dal Pino s-a urcat în SUV-ul său Mercedes și a pornit în urmărirea bărbatului. Imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă au surprins exact momentul în care aceasta îl ajunge din urmă cu maşina, îl lovește, trântindu-l la pământ, iar apoi dă înapoi şi şi înainte trecând de mai multe ori peste bărbatul care îi furase geanta, relatează rainews.

După ce bărbatul nu mai mişcă deloc, Cinzia Dal Pino coboară din mașină, își recuperează geanta și pleacă de la fața locului, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Incidentul a fost anunţat de câţiva martori, care au sunat la serviciile de urgență, însă echipajele medicale ajunse la faţa locului nu au mai putut decât să constate decesul bărbatului în vârstă de 52 de ani, care fusese strivit cu maşina.

În timpul procesului, Cinzia Dal Pino a încercat să-şi justifice fapta susţinând că a reacţionat în felul acesta pentru că s-a temut pentru viaţa sa. Ea a declarat că nu a intenţionat să-l omoare pe bărbat, ci doar să-şi recupereze geanta, în care avea documente importante și cheile locuinței, dar şi telefonul, motiv pentru care nu ar fi putut suna la poliție.

„M-a amenințat că mă omoară cu un cuțit. Mi-a fost frică. Nu am vrut să-l omor, doar să-mi recuperez lucrurile. Aveam documente importante în geantă și nu puteam suna la poliție, pentru că telefonul era acolo”, s-a apărat ea.

Magistraţii nu au fost foarte convinşi de argumentele femeii, cu atât mai mult cu cât poliţiştii au precizat că asupra bărbatului nu a fost găsit niciun cuțit.

Apărarea a invocat, de asemenea, concluziile medico-legale, potrivit cărora prima lovitură cu maşina ar fi fost mortală, considerând că faptul că Cinzia Dal Pino a trecut de mai multe ori cu maşina peste victima sa ar fi mai puţin relevant, pentru că oricum decesul avusese deja loc.

L-a călcat cu maşina pe agresorul fratelui său, ca să se răzbune. „Ai murit, mă? Mai eşti şmecher?” | VIDEO

„Din ceea ce înțeleg din raportul de autopsie, impactul inițial a fost cel care s-a dovedit fatal și nu există urme de anvelope pe corp. Ea a încercat doar să-l oprească și să-l lovească la picioare. Suferă pentru ceea ce a făcut și este plină de regret”, a susţinut avocatul femeii de afaceri.

Instanța nu a acceptat însă argumentele și a respins solicitarea de reîncadrare a faptei în legitimă apărare sau omor din culpă, considerând că reacția femeii nu a fost una de teamă, ci o răzbunare. Cu atât mai mult cu cât, pe parcursul anchetei, a ieşit la iveală inclusiv faptul că, imediat după ce l-a omorât pe bărbatul care ăi furase geanta şi şi-a recuperat bunurile, Cinzia Dal Pino nu a alertat imediat autoritățile, ci s-a întors mai întâi la restaurantul unde luase masa, pentru a returna o umbrelă împrumutată.

Cazul a generat reacții puternice în Italia și Maroc, unde familia victimei a criticat modul în care a fost gestionată situația și a cerut o pedeapsă mai aspră.

„Nici măcar un animal nu este ucis în acest fel. Cerem dreptate pentru fratele nostru. Cinzia Dal Pino trebuie să rămână în închisoare”, au spus surorile victimei.

„A trecut cu mașina peste el de patru ori, apoi a plecat liniștită în timp ce el murea și nici măcar nu a cerut ajutor”, au mai spus acestea.

Reacții împărțite în Italia

În Italia, cazul şi imaginile de la incident au generat numeroase reacţii, cele mai multe dintre ele condamnând gestul femeii, perceput ca o răzbunare crudă.

„Dincolo de problema legitimei apărări, imaginile arată un comportament șocant.

Cum poți trece cu mașina de mai multe ori peste corpul unui om? Cum am putea crede că o doamnă liniștită și respectată, un antreprenor apreciat, poate face așa ceva?

Răul învinge atunci când ne transformă și pe noi în oameni răi. Cei care se bucură și consideră că acesta este un caz de legitimă apărare demonstrează tocmai acest lucru.

Eu spun să nu ne bucurăm. Nu este legitimă apărare și nu este dreptate. Nimic, absolut nimic nu poate justifica o crimă.

Nu doar pentru că trăim într-un stat de drept, ci pentru că fiecare persoană, indiferent de situația în care se află, are dreptul să trăiască”, a declarat arhiepiscopul de Lucca, Paolo Giulietti.

De partea cealaltă, vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, crede că vina îi aparţine victimei.

 „Această dramă este consecința unei infracțiuni. Dacă bărbatul care și-a pierdut viața nu ar fi fost un delincvent, acest lucru nu s-ar fi întâmplat”, a scris politicianul pe Facebook.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Giorgia Meloni, mesaj după întâlnirea despre Ucraina dintre Starmer, Merz și Macron: „Europa merge în orb”
digi24.ro
image
PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”
stirileprotv.ro
image
Diana Buzoianu este acuzată că amână concursurile de angajare la Apele Române dacă nu candidează cine e agreat de partid
gandul.ro
image
Omul MOMENTULUI la Hidroelectrica. Cine este Iulius Dan Plaveti
mediafax.ro
image
Fotbalistul despre care Gigi Becali a spus că-i plătește salariul degeaba a semnat: „Sunt nerăbdător!”
fanatik.ro
image
Iranul fortifică de zor Insula Kharg după ce Trump a amenințat că o va cuceri la noapte și va încheia războiul
libertatea.ro
image
Pentru prima dată în 23 de ani. Moscova a anulat unul dintre cele mai importante evenimente, de frica dronelor ucrainene
digi24.ro
image
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
gsp.ro
image
Porecla bizară pe care o are noul iubit al Simonei Halep
digisport.ro
image
Ingredientul din bucătărie care te poate ajuta să vezi mai bine. Are beneficii uriașe pentru sănătate
click.ro
image
Patru TikTok-eri care nu și-au declarat venituri de peste 3.000.000 de lei au fost ridicați de poliție. Printre ei, și Makaveli
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Mărturia emoţionantă a pompierului care a salvat fetiţa căzută în fântână în Vrancea: "M-a buşit pânsul"
observatornews.ro
image
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
cancan.ro
image
Pensionarii care au muncit în această perioadă iau sute de lei pensie suplimentară. Cum știi dacă te încadrezi
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Cum va fi vremea în vara 2026. Meteorologii anunță schimbări față de anii trecuți. Ce fenomen ar putea afecta cea mai mare parte a țării
playtech.ro
image
Ce avere impresionantă are iubitul Simonei Halep. Afacerile de succes în care este implicat Dorin Mateiu
fanatik.ro
image
De ce Guvernul Tomac are atâtea necunoscute: liste de miniștri instabile și program de guvernare inexistent. Mizează președintele, de fapt, pe a doua nominalizare?
ziare.com
image
Are 55 de ani, dar toți o ”acuză” că n-a împlinit încă 30! Imaginile spun totul: ”Incredibil” / ”Minți!”
digisport.ro
image
Alin Oprea, mesaj emoționant adresat soacrei sale. Ce relație există între ei? „Sunteți un om drag, respectat și prețios”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şocul serii! Şi-a anunţat demisia înainte de a fi numit
romaniatv.net
image
Rusia face baze militare la granița cu NATO. Mari îngrijorări în Europa
mediaflux.ro
image
Becali și Șucu construiesc de zor » Imaginile surprinse astăzi lângă București
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată
click.ro
image
Vica Blochina, apariție spectaculoasă în Mykonos. Vedeta și-a etalat silueta în costum de baie la 50 de ani
click.ro
image
Băutura copilăriei care revine în forță: parfumată, răcoritoare și preparată din ingrediente naturale
click.ro
Regele Ludovic al XIV lea al Franței foto profimedia 0431767784 jpg
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui
okmagazine.ro
Elizabeth Hurley, Billy Ray Cyrus foto Profimedia jpg
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?
clickpentrufemei.ro
Promulgarea Constituției de la 1948 în Țara Românească. Litografie de epocă (© Wikimedia Commons)
De ce sărbătorim „Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești” la 11 iunie?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
image
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată

OK! Magazine

image
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui

Click! Pentru femei

image
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!