 Căsătoria cu termen de expirare. Soluție modernă sau experiment legislativ periculos? | adevarul.ro
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Căsătoria cu termen de expirare. Soluție modernă sau experiment legislativ periculos?

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Ideea unei căsătorii încheiate pentru cinci sau zece ani, cu posibilitatea prelungirii ei prin acordul soților, provoacă deja o dezbatere intensă. Pentru unii, ar putea fi o soluție mai realistă și mai puțin conflictuală decât divorțul. Pentru alții, ar schimba însăși natura căsătoriei, tradițional privită ca un angajament pe viață. Ideea reglementării căsătoriei cu limitare în timp a fost discutată cu scântei de specialiștii de pe juridice.ro.

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Foto: istock

În prezent, căsătoria pe termen determinat nu este reglementată ca instituție juridică în forma discutată în spațiul public. Propunerea este, deocamdată, una de reflecție: ar putea exista, alături de căsătoria clasică, o variantă opțională, aleasă de persoane care doresc o relație formalizată, dar limitată în timp.

Susținătorii ideii afirmă că un astfel de model ar putea reduce tensiunile din cuplurile care rămân împreună exclusiv din teamă de divorț, de costuri, de presiunea socială sau de incertitudinile legate de bunuri și copii. În această perspectivă, regulile privind patrimoniul, locuința, întreținerea sau responsabilitățile față de copii ar putea fi discutate și stabilite într-un moment în care relația nu este deja afectată de conflict.

Argumentul principal este unul de predictibilitate. Dacă, la expirarea termenului, soții nu ar mai dori continuarea relației, încetarea căsătoriei nu ar mai presupune neapărat un divorț lung și tensionat. Dacă, dimpotrivă, ar dori să rămână împreună, și-ar putea reînnoi angajamentul în mod expres.

Criticii formulei atrag însă atenția că o căsătorie limitată în timp ridică probleme dificile. Ce se întâmplă cu bunurile dobândite în timpul relației? Cum sunt protejați copiii? Poate expirarea unui termen să ofere, în realitate, mai multă stabilitate unei familii? Și nu ar transforma această soluție o decizie profund personală într-un raport prea apropiat de logica unui contract?

Dezbaterea nu pune neapărat în opoziție familia tradițională și noile forme de conviețuire. Mai degrabă, ea pornește de la o realitate: multe relații ajung să se destrame, iar procedura separării poate deveni dureroasă atât pentru soți, cât și pentru copii. Întrebarea este dacă dreptul ar trebui să ofere și un cadru mai flexibil pentru cei care nu se regăsesc în modelul unei căsătorii pe durată nedeterminată.

O eventuală reglementare ar trebui, însă, să aibă garanții foarte clare. Interesul copilului, protecția părții vulnerabile, regulile privind bunurile comune și prevenirea abuzurilor nu pot fi lăsate la voia întâmplării. În lipsa unor astfel de protecții, o soluție gândită pentru a reduce conflictele ar putea genera, în practică, alte forme de insecuritate.

Căsătoria pe termen determinat rămâne, astfel, o idee controversată. Nu ar înlocui neapărat căsătoria clasică, dar ar putea deschide o discuție necesară despre libertate, responsabilitate și felul în care legislația răspunde schimbărilor din viața de familie.

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