Român arestat în Italia pentru că îşi maltrata soţia însărcinată şi o obliga să se prostitueze. Cum a reușit femeia să scape

Un român a fost arestat în Padova, Italia, după ce soția sa gravidă a reclamat că era bătută și obligată să se prostitueze. Tânăra a reușit să fugă, în timp ce bărbatul dormea, și a cerut ajutor într-un bar.

Poliția italiană l-a ridicat pe românul de 26 de ani, acuzat că își maltrata soția de 20 de ani, însărcinată în luna a cincea, o obliga să se prostitueze și o izola, luându-i telefonul mobil și împiedicând-o să aibă orice contact cu exteriorul.

După o nouă agresiune, femeia a cerut ajutor și s-a refugiat într-un bar, unde i-a solicitat proprietarului să cheme Poliția, spunând că soțul ei o bătuse și o amenințase cu moartea. Echipajele de intervenție și polițiștii Brigăzii Mobile au ajuns imediat la fața locului, au acordat ajutor femeii și l-au identificat pe bărbat. Acesta se mutase de câteva zile împreună cu tânăra sa soție într-o unitate de cazare din cartierul Sacro Cuore, potrivit poliţiştilor din Padova, scrie Poliției din Padova.

A fost activată procedura „Cod Roșu”, destinată cazurilor de violență domestică. Românul de 26 de ani a fost arestat pentru rele tratamente aplicate în familie, și cercetat pentru exploatarea prostituției.

Polițiștii Brigăzii Mobile au stabilit că bărbatul își bătea soția de mult timp, deși aceasta era însărcinată, și o obliga să se prostitueze. Atunci când femeia refuza sau câștiga sume considerate prea mici din prostituție, soțul o bătea cu brutalitate și o împiedica inclusiv să primească îngrijiri medicale.

Cum s-a întâmplat incidentul

În cursul dimineții de joi, 16 iulie, dispeceratul Poliției din Padova a primit un apel din partea administratorului unui bar din cartierul Sacro Cuore. Acesta sunase la numărul de urgență și solicitase intervenția Poliției, după ce o tânără însărcinată se refugiase în local, susținând că fusese bătută de soțul ei, care o amenințase cu moartea.

La fața locului au intervenit imediat agenții echipajelor de patrulare și polițiștii Brigăzii Mobile. Aceștia i-au acordat ajutor femeii, au transportat-o la spital și au început să strângă primele informații pentru a reconstitui împrejurările incidentului.

Polițiștii au stabilit că tânăra mersese la bar cu puțin timp înainte pentru a cere ajutor, după ce soțul ei, un român de 26 de ani, o bătuse, deși era însărcinată în luna a cincea.

Bărbatul ar fi fost nemulțumit de suma de 150 de euro pe care femeia o obținuse în ziua precedentă din prostituție, activitate pe care era obligată să o practice.

Anchetatorii au constatat că și în zilele anterioare femeia de 20 de ani fusese bătută de soț, deoarece refuzase să se mai prostitueze din cauza sarcinii avansate. Drept răspuns, bărbatul ar fi amenințat-o și lovit-o în repetate rânduri.

Violențele au atins punctul culminant în noaptea de 16 iulie, când femeia a fost din nou bătută și amenințată cu moartea. Mai mult, aceasta ar fi fost obligată să stea în genunchi, drept „pedeapsă”, timp de mai multe ore.

Epuizată, tânăra a reușit să fugă și să ceară ajutor doar după ce soțul său a adormit. Din reconstituirea anchetatorilor a mai rezultat că românul de 26 de ani exercita o presiune psihologică puternică asupra soției sale. Acesta o izola din punct de vedere social, o controla permanent, îi interzicea să aibă legături cu alte persoane și nu îi permitea să ducă o viață socială normală.

Polițiștii au mai stabilit că bărbatul o împiedica să meargă la consultații medicale, de teamă că medicii ar fi putut descoperi vânătăile de pe corpul acesteia sau eventualele consecințe ale agresiunilor fizice asupra sarcinii aflate într-un stadiu avansat.

Verificările ulterioare au arătat că bărbatul fusese deja cercetat de Brigada Mobilă, pe când avea doar 18 ani, tot pentru exploatarea prostituției unei alte femei românce. Românul de 26 de ani a fost găsit în unitatea de cazare din zona Sacro Cuore, unde se mutase de câteva zile împreună cu soția. S-a constatat că acesta nu desfășura nicio activitate profesională.

El a fost arestat pentru rele tratamente aplicate în familie și este cercetat și pentru exploatarea prostituției. După încheierea formalităților legale, bărbatul a fost dus în Penitenciarul din Padova, la dispoziția Parchetului din Padova, iar tânăra victimă a fost găzduită într-un centru specializat.

Șeful Poliției din provincia Padova, Marco Odorisio, a sesizat Biroul pentru Imigrări pentru demararea procedurii de îndepărtare din Italia a cetățeanului comunitar.