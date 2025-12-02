Trenuri tot mai lente între Brașov și Sighișoara. „Promisiunile CFR sunt absolut aberante”. Când ar putea fi gata noua linie

Călătoria cu trenul între Brașov și Sighișoara va dura și mai mult anul viitor, în ciuda șantierelor deschise încă din 2020. Lucrările au depășit jumătatea, dar problemele sunt numeroase, iar termenul realist pentru circulația completă pe linie nouă este, potrivit Asociației Pro Infrastructură, abia anul 2030.

Deși distanța dintre Brașov și Sighișoara este de 128 km, în noul Mers al Trenurilor care intră în vigoare la 14 decembrie, durata de călătorie crește semnificativ. Tot mai multe trenuri vor depăși patru ore pe traseu, iar doar câteva vor reuși să coboare sub 3 ore și 40 de minute.

Chiar și un tren fără opriri programate are trecut în grafic 4 ore și 13 minute, în timp ce un Regio va face până la 4 ore și 27 de minute, inclusiv cu o staționare de un sfert de oră la Cața. Ritmul scăzut se datorează în principal porțiunilor lungi unde viteza maximă permisă este de 30 km/h, dar și circulației pe un singur fir în numeroase puncte, ceea ce obligă trenurile să aștepte în gări precum Augustin, Racoș, Rupea sau Albești.

În anii ’90, când linia era în stare foarte bună, trenurile expres parcurgeau aceeași distanță în aproximativ o oră și 40 de minute.

Ce se întâmplă pe șantier

Proiectul feroviar este amplu și include și forajul celor mai lungi tunele feroviare din România, de 7 km și 5 km, pe magistrala 300 București - Brașov - Teiuș - Cluj - Oradea.

Un document CFR SA din octombrie 2025 arată următoarele stadii ale lucrărilor: Subsecțiunea Brașov-Apața și Cața-Sighișoara (84 km) - progres fizic: 52,71%; Subsecțiunea Apața-Cața (28 km) - progres fizic: 58,55%.

Ambele sunt realizate de asocierea RailWorks, formată din Alstom Transport, Aktor, Arcada Company și Euro Construct Trading 98.

„Niciuna dintre variantele noi nu este deschisă”

Asociația Pro Infrastructură (API) avertizează că proiectul înaintează prea lent și pune presiune pe termenul de finalizare.

„Dintre cei 110 km, peste 60 km vor fi pe 15 variante noi de traseu, la viteză maximă de 160 km/h. După cinci ani de contract, niciuna din variante nu este deschisă”, notează API. Organizația reamintește că, în prezent, timpul de parcurs depășește patru ore, iar după finalizarea lucrărilor ar trebui să fie „puțin sub o oră”.

API atrage atenția și asupra porțiunilor considerate ușoare, precum Bod-Feldioara și Feldioara-Măieruș, unde „se fac progrese extrem de slabe”. De asemenea, există „temeri serioase că actualul contract pe secțiunea Cața–Archita nu poate fi dus la bun sfârșit”, din cauza alunecărilor de teren nerezolvate.

În gara Brașov, lucrările durează foarte mult: cinci ani pentru liniile 1-3, iar de anul viitor urmează șantiere pe alte șase linii, ceea ce menține traficul feroviar greoi, cu ieșire pe fiecare direcție pe un singur fir.

Tuneluri care avansează greu, viaducte blocate

Pe secțiunea Apața-Cața, unde se forează cele două tunele mari, ritmul este mult sub așteptări. API arată că „după cinci ani, dintre cei 24 km de galerie au fost forați puțin peste 5,5 km”. La tunelul Ormeniș, progresul din ultimul an a fost de aproximativ un kilometru.

„În acest ritm de foraj la tuneluri se va ajunge la 7 km în trei ani, adică străpungere prin 2029 și trafic feroviar prin 2030”, avertizează organizația.

Nici viaductul de la Măieruș, care presupune o dublă traversare a Oltului, nu a mai avansat în ultimele șase luni.

Concluzia API: „Promisiunile CFR sunt absolut aberante”

Evaluarea finală a Asociației Pro Infrastructură este tranșantă: „Considerăm promisiunile oficiale CFR de finalizare în 2026-2027 ca fiind absolut aberante. Noi estimăm că abia prin 2030 vom circula pe linie nouă complet între Brașov și Sighișoara, din motivele analizate mai sus. Solicităm CFR să anunțe public, cu minim șase luni înainte, datele prevăzute pentru deschiderea fiecăreia din cele 15 variante de traseu”.

Potrivit autorităților, traseul final va fi cu 11 km mai scurt decât cel vechi, iar trenurile cele mai rapide ar urma să parcurgă distanța în mai puțin de o oră. Până atunci însă, pasagerii trebuie să se înarmeze cu răbdare: în 2025 și 2026, călătoria între Brașov și Sighișoara va continua să fie mai lentă ca oricând.