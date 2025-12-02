search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Trenuri tot mai lente între Brașov și Sighișoara. „Promisiunile CFR sunt absolut aberante”. Când ar putea fi gata noua linie

0
0
Publicat:

Călătoria cu trenul între Brașov și Sighișoara va dura și mai mult anul viitor, în ciuda șantierelor deschise încă din 2020. Lucrările au depășit jumătatea, dar problemele sunt numeroase, iar termenul realist pentru circulația completă pe linie nouă este, potrivit Asociației Pro Infrastructură, abia anul 2030.

Călătoria cu trenul între Brașov și Sighișoara va dura și mai mult anul viitor FOTO: Shutterstock
Călătoria cu trenul între Brașov și Sighișoara va dura și mai mult anul viitor FOTO: Shutterstock

Deși distanța dintre Brașov și Sighișoara este de 128 km, în noul Mers al Trenurilor care intră în vigoare la 14 decembrie, durata de călătorie crește semnificativ. Tot mai multe trenuri vor depăși patru ore pe traseu, iar doar câteva vor reuși să coboare sub 3 ore și 40 de minute.

Chiar și un tren fără opriri programate are trecut în grafic 4 ore și 13 minute, în timp ce un Regio va face până la 4 ore și 27 de minute, inclusiv cu o staționare de un sfert de oră la Cața. Ritmul scăzut se datorează în principal porțiunilor lungi unde viteza maximă permisă este de 30 km/h, dar și circulației pe un singur fir în numeroase puncte, ceea ce obligă trenurile să aștepte în gări precum Augustin, Racoș, Rupea sau Albești.

În anii ’90, când linia era în stare foarte bună, trenurile expres parcurgeau aceeași distanță în aproximativ o oră și 40 de minute.

Ce se întâmplă pe șantier

Proiectul feroviar este amplu și include și forajul celor mai lungi tunele feroviare din România, de 7 km și 5 km, pe magistrala 300 București - Brașov - Teiuș - Cluj - Oradea.

Un document CFR SA din octombrie 2025 arată următoarele stadii ale lucrărilor: Subsecțiunea Brașov-Apața și Cața-Sighișoara (84 km) - progres fizic: 52,71%; Subsecțiunea Apața-Cața (28 km) - progres fizic: 58,55%.

Ambele sunt realizate de asocierea RailWorks, formată din Alstom Transport, Aktor, Arcada Company și Euro Construct Trading 98.

„Niciuna dintre variantele noi nu este deschisă”

Asociația Pro Infrastructură (API) avertizează că proiectul înaintează prea lent și pune presiune pe termenul de finalizare.

„Dintre cei 110 km, peste 60 km vor fi pe 15 variante noi de traseu, la viteză maximă de 160 km/h. După cinci ani de contract, niciuna din variante nu este deschisă”, notează API. Organizația reamintește că, în prezent, timpul de parcurs depășește patru ore, iar după finalizarea lucrărilor ar trebui să fie „puțin sub o oră”.

API atrage atenția și asupra porțiunilor considerate ușoare, precum Bod-Feldioara și Feldioara-Măieruș, unde „se fac progrese extrem de slabe”. De asemenea, există „temeri serioase că actualul contract pe secțiunea Cața–Archita nu poate fi dus la bun sfârșit”, din cauza alunecărilor de teren nerezolvate.

În gara Brașov, lucrările durează foarte mult: cinci ani pentru liniile 1-3, iar de anul viitor urmează șantiere pe alte șase linii, ceea ce menține traficul feroviar greoi, cu ieșire pe fiecare direcție pe un singur fir.

Tuneluri care avansează greu, viaducte blocate

Pe secțiunea Apața-Cața, unde se forează cele două tunele mari, ritmul este mult sub așteptări. API arată că „după cinci ani, dintre cei 24 km de galerie au fost forați puțin peste 5,5 km”. La tunelul Ormeniș, progresul din ultimul an a fost de aproximativ un kilometru.

„În acest ritm de foraj la tuneluri se va ajunge la 7 km în trei ani, adică străpungere prin 2029 și trafic feroviar prin 2030”, avertizează organizația.

Nici viaductul de la Măieruș, care presupune o dublă traversare a Oltului, nu a mai avansat în ultimele șase luni.

Concluzia API: „Promisiunile CFR sunt absolut aberante”

Evaluarea finală a Asociației Pro Infrastructură este tranșantă: „Considerăm promisiunile oficiale CFR de finalizare în 2026-2027 ca fiind absolut aberante. Noi estimăm că abia prin 2030 vom circula pe linie nouă complet între Brașov și Sighișoara, din motivele analizate mai sus. Solicităm CFR să anunțe public, cu minim șase luni înainte, datele prevăzute pentru deschiderea fiecăreia din cele 15 variante de traseu”.

Potrivit autorităților, traseul final va fi cu 11 km mai scurt decât cel vechi, iar trenurile cele mai rapide ar urma să parcurgă distanța în mai puțin de o oră. Până atunci însă, pasagerii trebuie să se înarmeze cu răbdare: în 2025 și 2026, călătoria între Brașov și Sighișoara va continua să fie mai lentă ca oricând.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
O femeie în scaun cu rotile a fost ucisă de doi bărbați cu care locuia, pentru că nu le-a spus că are nevoie la toaletă
stirileprotv.ro
image
Vortexul polar. Fenomenul care dă peste cap iarna din România
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult decât soția mea”
fanatik.ro
image
Topul inculpaților care scapă de procese prin prescripție. Liviu Dragnea, Adrian Sârbu și Robert Negoiță printre ei
libertatea.ro
image
O nouă formă de viață înflorește la Cernobîl, pe pereții celor mai radioactive clădiri de pe Pământ
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Ce i-a făcut pe unii medici români să lase spitalele de top din străinătate pentru România
observatornews.ro
image
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de tragedie 😢
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Ce sporuri sunt obligatorii prin lege: listă completă actualizată
playtech.ro
image
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Care ar fi fost cauza decesului războinicei Roxana Moise? Un apropiat al fostei concurente de la „Exatlon” vorbește de o boală cumplită
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională. A întors toate privirile!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor de la 1 ianuarie 2026. Anunțul ministrului Muncii pentru toți pensionarii
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Un urs de mari dimensiuni a ajuns de 1 Decembrie în parcarea mall-ului Coresi din Brașov. Ce au făcut jandarmii când au ajuns la fața locului
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
FotoJet (46) jpg
A iertat-o pe bunica regină, care l-a lăsat fără titlul de prinț. Nikolai, apariție spectaculoasă alături de Margareta a Danemarcei
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Nepoata Regelui Cambodgiei este de o frumusețe rară. Prințesa puțin cunoscută s-a căsătorit într-o superbă rochie tradițională

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!