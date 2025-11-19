search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

CFR Călători modernizează 55 de locomotive și 139 de vagoane cu bani din PNRR

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

CFR Călători a prezentat miercuri, 19 noiembrie, care este stadiul derulării investiției finanțate atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și prin contribuție publică națională. Potrivit companiei, vor fi modernizate 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători.

CFR Călători/FOTO: Facebook
CFR Călători/FOTO: Facebook

CFR Călători a prezentat astăzi, 19 noiembrie 2025, în cadrul evenimentului dedicat implementării proiectului de modernizare a materialului rulant, stadiul derulării investiției finanțate atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Pilonul 1: Tranziția spre o economie verde, Componenta C4 – Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar, cât și prin contribuție publică națională, în baza contractului de finanțare nr. 45/13.12.2023.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, reunind reprezentanți ai industriei feroviare românești, ai autorităților publice centrale și ai companiilor partenere”, transmite CFR într-un comunicat.

Prin acest proiect, anunță CFR Călători, se modernizează:

  • 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători,
  • 20 de locomotive diesel-hidraulice de manevră, convertite în locomotive electrice cu acumulatori,
  • 139 de vagoane de călători (vagoane de clasa I și a II-a, vagoane bar-bistro, de dormit și cușetă, vagoane cu facilități pentru persoane cu mobilitate redusă și spații dedicate pentru biciclete și schiuri).

Modernizarea materialului rulant se desfășoară în cadrul a șase companii românești specializate, desemnate câștigătoare în urma procedurilor de achiziție publică derulate conform Legii 99/2016:

Locomotive

  • C. Softronic S.R.L. Craiova – 19 locomotive electrice, din care 10 livrate până în prezent;
  • C. Reloc S.A. Craiova – 19 locomotive electrice, din care 8 livrate până în prezent;
  • „C.F.R. S.C.R.L.” BrașovA. – 17 locomotive electrice și 20 de locomotive de manevră convertite în locomotive electrice cu acumulatori plug-in; până acum fiind livrate 1 locomotivă electrică și 5 locomotive de manevră.

Potrivit CFR, au fost livrate 24 de locomotive până în prezent. Până la sfârșitul anului 2025 numărul va ajunge la 36 de unități, restul urmând a fi livrate până la sfârșitul lunii iunie 2026, adaugă compania.

Vagoane de călători

  • C. Electroputere – VFU S.A. Pașcani – 42 de vagoane din care 22 vagoane clasa a 2-a (finalizate și livrate 11) și 20 vagoane clasa a 2-a cu dotări PMR/biciclete/schiuri  (finalizate și livrate 8) respectiv, 19 vagoane livrate.
  • C. Atelierele CFR Grivița S.A. București – 57 de vagoane, din care 10 vagoane clasa 1, deja finalizate și livrate, 27 vagoane clasa a 2-a, 6 vagoane de dormit și 14 vagoane cușetă.
  • C. Remarul „16 Februarie” S.A. Cluj-Napoca – 40 de vagoane, din care 30 vagoane clasa 1 (finalizate și livrate 12) și 10 vagoane bar-bistro (finalizate și livrate 1) respectiv, 13 vagoane livrate.

CFR Călători are deja 42 de vagoane modernizate, urmând ca până la sfârșitul anului 2025 să ajungă la 60, iar restul până în iunie 2026. În total, până la finalul lui 2025, vor fi modernizate 96 de unități de material rulant: 27 de locomotive electrice, 9 locomotive de manevră și 60 de vagoane.

Trenurile cu material rulant modernizat circulă deja pe rute importante precum București–Constanța, București–Brașov, București–Iași sau București–Cluj, oferind pasagerilor mai mult confort și siguranță.

Investiții de peste 2 miliarde de lei

Totodată, pentru asigurarea unei mentenanțe eficiente și a fiabilității materialului rulant, proiectul prevede:

  • construirea a două hale moderne de mentenanță la Craiova și Baia Mare,
  • dotarea Depourilor București Nord și Brașov cu două simulatoare digitale pentru instruirea mecanicilor de locomotivă,
  • implementarea unei platforme digitale pentru managementul flotei și al mentenanței, menită să optimizeze activitatea operațională și să reducă timpii de imobilizare a trenurilor.

Valoarea investiției se ridică la 2,074 miliarde lei, dintre care 590 milioane lei provin din fonduri europene, sub formă de împrumut sau grant, iar 1,153 miliarde lei (+ TVA 331 milioane lei) reprezintă contribuția publică.

„Livrările sunt programate până la data de 30 iunie 2026, iar finalizarea întregului proiect este prevăzută până la data de 31 decembrie 2026.

Prin implementarea acestui proiect major, CFR Călători face un pas concret către un transport feroviar competitiv, ecologic și centrat pe nevoile pasagerilor. Compania își reafirmă angajamentul de a continua investițiile în modernizarea materialului rulant, digitalizare și formarea personalului, pentru a oferi servicii publice de transport sigure, confortabile și la standarde europene”, adaugă CFR.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor privind vaccinul suferea de cancer
digi24.ro
image
ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist
stirileprotv.ro
image
Ninge și în București! Meteorologii ACCUWEATHER anunță 6 zile consecutive de ninsori în Capitală. Pe ce dată vin zăpezile
gandul.ro
image
Se apropie o minivacanță pentru români. Ce zile libere mai sunt în 2025
mediafax.ro
image
Cu cine merge Mircea Lucescu la tragerea la sorți pentru barajul din martie 2026. Adversarul care trebuie evitat! Exclusiv
fanatik.ro
image
Gabriel Liiceanu, o întrebare pentru România: „Și chiar n-aveți de gând să faceți nimic?”
libertatea.ro
image
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare. Autoturismele pentru care taxele ar putea scădea
digi24.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Ce este Cloudflare și de ce au picat astăzi o mulțime de site-uri din România și din lume. Explicații după avaria globală
antena3.ro
image
Câştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţi
observatornews.ro
image
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de look
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cât plătești pentru asigurarea de sănătate în 2025 dacă nu ai venituri. Calculul complet pentru 1 lună, 6 luni și un an
playtech.ro
image
Cei doi jucători pe care Marius Șumudică îi vrea titulari în barajul României din martie: „Centrează ca-n Anglia!”
fanatik.ro
image
Primul președinte al României care face asta. Avertisment la adresa lui Nicușor Dan: „Există acest risc”
ziare.com
image
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
Nicușor Dan a anunțat moartea unui membru fondator al USR. Mesajul plin de durere al președintelui României: „Ne-a părăsit...”
kanald.ro
image
O familie economisește 90% la încălzirea locuinței cu un sistem neobișnuit, testat ca posibilă soluție pentru viitorul energiei
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima apariție la TV, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner. Cum a venit îmbrăcată. Cei prezenți au fost uimiți când au văzut-o
romaniatv.net
image
Adio, cumul pensie-salariu! Anunțul momentului în România
mediaflux.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
click.ro
Kate Middleton cu Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia 0377429974 jpg
De Meghan nici nu vrea să audă, însă pe Harry l-ar primi înapoi acasă oricând. Cât de perfid pare planul lui Kate!
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunile lui Dragoș Dolănescu, la 50 de ani. Totul despre soția lui din Costa Rica: „A avut grijă de fiul meu orfan de mamă”. Ce meserie are femeia cu inimă de aur?
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Recepție fastuoasă la Windsor. De ce a lipsit Prințesa Catherine de la luxosul eveniment, unde a participat și Prințul William

Click! Pentru femei

image
În grabă mare spre altar! Jennifer Aniston se află în toiul pregătirilor de nuntă??

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?