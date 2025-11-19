CFR Călători modernizează 55 de locomotive și 139 de vagoane cu bani din PNRR

CFR Călători a prezentat miercuri, 19 noiembrie, care este stadiul derulării investiției finanțate atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și prin contribuție publică națională. Potrivit companiei, vor fi modernizate 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători.

„CFR Călători a prezentat astăzi, 19 noiembrie 2025, în cadrul evenimentului dedicat implementării proiectului de modernizare a materialului rulant, stadiul derulării investiției finanțate atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Pilonul 1: Tranziția spre o economie verde, Componenta C4 – Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar, cât și prin contribuție publică națională, în baza contractului de finanțare nr. 45/13.12.2023.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, reunind reprezentanți ai industriei feroviare românești, ai autorităților publice centrale și ai companiilor partenere”, transmite CFR într-un comunicat.

Prin acest proiect, anunță CFR Călători, se modernizează:

55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători,

20 de locomotive diesel-hidraulice de manevră, convertite în locomotive electrice cu acumulatori,

139 de vagoane de călători (vagoane de clasa I și a II-a, vagoane bar-bistro, de dormit și cușetă, vagoane cu facilități pentru persoane cu mobilitate redusă și spații dedicate pentru biciclete și schiuri).

Modernizarea materialului rulant se desfășoară în cadrul a șase companii românești specializate, desemnate câștigătoare în urma procedurilor de achiziție publică derulate conform Legii 99/2016:

Locomotive

C. Softronic S.R.L. Craiova – 19 locomotive electrice, din care 10 livrate până în prezent;

C. Reloc S.A. Craiova – 19 locomotive electrice, din care 8 livrate până în prezent;

„C.F.R. S.C.R.L.” BrașovA. – 17 locomotive electrice și 20 de locomotive de manevră convertite în locomotive electrice cu acumulatori plug-in; până acum fiind livrate 1 locomotivă electrică și 5 locomotive de manevră.

Potrivit CFR, au fost livrate 24 de locomotive până în prezent. Până la sfârșitul anului 2025 numărul va ajunge la 36 de unități, restul urmând a fi livrate până la sfârșitul lunii iunie 2026, adaugă compania.

Vagoane de călători

C. Electroputere – VFU S.A. Pașcani – 42 de vagoane din care 22 vagoane clasa a 2-a (finalizate și livrate 11) și 20 vagoane clasa a 2-a cu dotări PMR/biciclete/schiuri (finalizate și livrate 8) respectiv, 19 vagoane livrate.

C. Atelierele CFR Grivița S.A. București – 57 de vagoane, din care 10 vagoane clasa 1, deja finalizate și livrate, 27 vagoane clasa a 2-a, 6 vagoane de dormit și 14 vagoane cușetă.

C. Remarul „16 Februarie” S.A. Cluj-Napoca – 40 de vagoane, din care 30 vagoane clasa 1 (finalizate și livrate 12) și 10 vagoane bar-bistro (finalizate și livrate 1) respectiv, 13 vagoane livrate.

CFR Călători are deja 42 de vagoane modernizate, urmând ca până la sfârșitul anului 2025 să ajungă la 60, iar restul până în iunie 2026. În total, până la finalul lui 2025, vor fi modernizate 96 de unități de material rulant: 27 de locomotive electrice, 9 locomotive de manevră și 60 de vagoane.

Trenurile cu material rulant modernizat circulă deja pe rute importante precum București–Constanța, București–Brașov, București–Iași sau București–Cluj, oferind pasagerilor mai mult confort și siguranță.

Investiții de peste 2 miliarde de lei

Totodată, pentru asigurarea unei mentenanțe eficiente și a fiabilității materialului rulant, proiectul prevede:

construirea a două hale moderne de mentenanță la Craiova și Baia Mare,

dotarea Depourilor București Nord și Brașov cu două simulatoare digitale pentru instruirea mecanicilor de locomotivă,

implementarea unei platforme digitale pentru managementul flotei și al mentenanței, menită să optimizeze activitatea operațională și să reducă timpii de imobilizare a trenurilor.

Valoarea investiției se ridică la 2,074 miliarde lei, dintre care 590 milioane lei provin din fonduri europene, sub formă de împrumut sau grant, iar 1,153 miliarde lei (+ TVA 331 milioane lei) reprezintă contribuția publică.

„Livrările sunt programate până la data de 30 iunie 2026, iar finalizarea întregului proiect este prevăzută până la data de 31 decembrie 2026.

Prin implementarea acestui proiect major, CFR Călători face un pas concret către un transport feroviar competitiv, ecologic și centrat pe nevoile pasagerilor. Compania își reafirmă angajamentul de a continua investițiile în modernizarea materialului rulant, digitalizare și formarea personalului, pentru a oferi servicii publice de transport sigure, confortabile și la standarde europene”, adaugă CFR.