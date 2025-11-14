Programul trenurilor dintre București Nord și Aeroportul „Henri Coandă” va fi modificat două nopți la rând

Programul trenurilor dintre București Nord și Aeroportul „Henri Coandă” va fi modificat două nopți la rând, din cauza unor lucrări programate la instalațiile electrice ale CFR.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunţat, printr-un comunicat transmis vineri, că în nopțile de 18/19 noiembrie 2025 și 19/20 noiembrie 2025, în intervalul orar 00:20–04:20, vor fi executate lucrări programate la instalațiile electrice din zona București Nord -Pajura, intervenții necesare pentru menținerea siguranței și funcționării infrastructurii feroviare.

Potrivit instituției, pe durata acestor operațiuni va fi oprită temporar alimentarea cu energie în anumite zone ale stațiilor București Nord și Grivița, ceea ce va determina modificări în circulația trenurilor care asigură legătura feroviară cu Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București.

Pentru a prelua fluxul de călători, operatorii CFR Călători și T.F.C. vor introduce trenuri înlocuitoare pe durata intervențiilor, astfel încât legătura feroviară cu aeroportul să fie menținută.

CFR le recomandă pasagerilor să verifice din timp orarul și eventualele modificări privind programul, prin consultarea surselor oficiale ale operatorilor de transport feroviar, a platformei mersultrenurilor.infofer.ro sau să solicite informaţii de la personalul din stațiile de cale ferată.