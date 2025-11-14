Guvernul va prezenta lista companiilor de stat propuse pentru lichidare. Bolojan: „CFR Marfă este una dintre ele”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, într-un interviu pentru Europa Liberă, că săptămâna viitoare Guvernul va comunica lista companiilor de stat care urmează să intre în lichidare, iar CFR Marfă se află printre societățile vizate.

În cadrul interviului, Bolojan a explicat că măsura vizează companiile care acumulează pierderi importante. „Companiile cu probleme trebuie lichidate. Săptămâna viitoare va fi finalizată lista”, a spus premierul, subliniind că operatorul feroviar de marfă este inclus pe această listă.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, CFR Marfă a înregistrat anul trecut o pierdere de 328 milioane de lei, în condițiile unei cifre de afaceri de 677 milioane de lei, și are aproximativ 3.000 de angajați. Analizele financiare arată că pierderile cumulate în ultimii cinci ani depășesc un miliard de lei, iar compania se află într-o situație financiară dificilă. „Pierderile de 328 milioane lei și datoriile care depășesc pragul de un miliard de lei sugerează că operatorul național se află într-o situație financiară critică”, notează compania de analiză RisCo.

Conform datelor publice, CFR Marfă raportează pierderi anuale încă din 2010, iar la finalul anului 2024, datoriile companiei erau de 4,7 miliarde de lei. Totodată, raportul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) indică faptul că CFR Marfă a înregistrat cele mai mari pierderi dintre toate companiile de stat anul trecut.

Situația financiară dificilă nu se limitează la CFR Marfă. Alte societăți de stat cu pierderi considerabile în 2024 sunt Electrocentrale Craiova, Unifarm, Compania Municipală Termoenergetica, Metrorex și Complexul Energetic Valea Jiului, potrivit fostului vicepremier Dragoș Anastasiu.

„La nivel național, 266 de întreprinderi generează pierderi de 2,5 miliarde de lei, dintre care șapte companii generează pierderi de 2 miliarde de lei – atenție, după ce primesc subvenții. E vorba de Căi Ferate CFR SA, Electrocentrale Craiova SA, Unifarm SA, Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă SA, Compania Municipală Termoenergetica SA, Metrorex SA și Complex Energetic Valea Jiului SA – 2 miliarde de RON”, a explicat el.