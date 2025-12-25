Turcia: 115 suspecți de legături cu Statul Islamic, reținuți înainte de sărbători

Autoritățile turce au anunțat arestarea a 115 persoane suspectate de legături cu gruparea teroristă Statul Islamic (ISIS), în urma unor raiduri de amploare desfășurate înaintea sărbătorilor de iarnă. Potrivit informațiilor oficiale, suspecții ar fi avut intenția de a comite atacuri în perioada Crăciunului și a Anului Nou.

Parchetul din Istanbul a confirmat, pe 25 decembrie, că poliția a primit date de intelligence privind posibile planuri de atentate pe teritoriul Turciei, vizând în special comunități și persoane nemusulmane, în contextul festivităților de sfârșit de an.

În acest cadru, forțele de ordine au efectuat percheziții la 124 de adrese din Istanbul. În urma operațiunilor, au fost reținute 115 persoane din totalul de 137 identificate ca suspecți. De asemenea, polițiștii au confiscat mai multe arme de foc și muniție.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare privind natura exactă a presupuselor atacuri sau stadiul în care se aflau planurile acestora.

Operațiunile din Turcia au loc pe fondul unei vigilențe sporite la nivel european. La începutul lunii decembrie, autoritățile germane au reținut un bărbat în orașul Magdeburg, suspectat că ar fi pregătit un atentat. De asemenea, în Polonia, un student din Lublin a fost arestat sub suspiciunea că intenționa să comită un atac cu explozivi la un târg de Crăciun.