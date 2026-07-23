Două persoane au murit miercuri după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren de călători la o trecere la nivel cu calea ferată din zona pasajului Prigoreni, comuna Ion Neculce, județul Iași.

Accidentul a fost anunțat printr-un apel la Dispeceratul Integrat ISU – SMURD – SAJ Iași. La locul tragediei au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat.

De asemenea, au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași și un echipaj de salvare aeriană SMURD Iași. La sosirea salvatorilor, accidentul a fost confirmat. Potrivit ISU Iași, autoturismul a fost împins aproximativ 150 de metri de locomotiva trenului.

Trenul implicat în accident, IR 1763, circula pe ruta Iași – Timișoara Nord și avea aproximativ 350 de pasageri. Niciunul dintre călători nu a solicitat îngrijiri medicale.

În autoturism, pompierii au găsit două persoane încarcerate și inconștiente. Salvatorii au intervenit pentru extragerea victimelor dintre fiarele mașinii. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, cele două victime au fost declarate decedate. Este vorba despre șoferul autoturismului, un bărbat de 52 de ani, și pasagerul din dreapta-față, un bărbat de 46 de ani.

„Ambele victime sunt decedate, prezentând leziuni incompatibile cu viața. Este vorba despre două persoane, în vârstă de 52, respectiv 46 de ani”, a declarat Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, citată de presa locală.

Sursa Ziarul de Iași

Polițiștii și celelalte instituții abilitate desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările și cauza producerii accidentului.

Autoritățile le recomandă șoferilor să manifeste maximă prudență la traversarea trecerilor la nivel cu calea ferată, să respecte semnalizarea rutieră și feroviară și să se asigure temeinic înainte de a traversa. Respectarea semnalelor luminoase și acustice poate preveni producerea unor tragedii.