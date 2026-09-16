Cristina Trăilă s-a prezentat la DNA Iași în dosarul Fănel Bogos: „Eu am solicitat să vin la audieri”

Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, s-a prezentat miercuri dimineață la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Iași pentru a fi audiată în dosarul în care este cercetat și omul de afaceri Fănel Bogos.

Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului după declanșarea anchetei Foto: FB Guvernul României

La sosirea la DNA, Trăilă a declarat că prezența sa la audieri a fost inițiativa proprie și nu rezultatul unei citații din partea procurorilor.

„Nu m-au chemat, eu am solicitat să vin la audieri”, a afirmat fostul secretar de stat, , potrivit Agerpres.

Cristina Trăilă a precizat că urmează să dea declarații în fața anchetatorilor și că va face ulterior declarații suplimentare:

„Este solicitarea mea. Dau declaraţia şi după aceea am să vă comunic şi dumneavoastră”.

Amintim că procurorii DNA au anunțat la sfârșitul lunii august punerea în mișcare a urmăririi penale față de Cristina Trăilă, care ocupa la acel moment funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Aceasta este acuzată de complicitate la folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru o altă persoană.

Ce spun anchetatorii

Potrivit anchetatorilor, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Trăilă ar fi sprijinit demersurile fostului lider al PNL Vaslui, Mihai Barbu, pentru exercitarea unei influențe asupra conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Scopul urmărit ar fi fost schimbarea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, administrator al unei companii din domeniul creșterii păsărilor.

presupusele intervenții ar fi avut ca obiectiv obținerea unor beneficii pentru omul de afaceri și societatea acestuia, inclusiv aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro și reducerea controalelor sanitar-veterinare efectuate la fermele companiei, potrivit DNA,

După deschiderea anchetei, Cristina Trăilă și-a anunțat demisia din funcția de secretar general adjunct al Guvernului.

În același dosar a fost menționat și numele premierului interimar de la acea dată, Ilie Bolojan, care a confirmat că a avut o întâlnire cu Fănel Bogos, însă a susținut că aceasta s-a desfășurat în cadrul normal al activității sale administrative.

Ilie Bolojan a declarat că își menține poziția potrivit căreia a procedat corect și a precizat că nu a fost chemat la DNA și nu vede motive pentru care ar trebui să fie audiat în această cauză.