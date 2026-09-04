 Sindicaliștii din Ministerul Muncii, atac dur la Pîslaru după ce a spus că aceștia suferă de „sindromul Stockholm” | adevarul.ro
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Sindicaliștii din Ministerul Muncii, atac dur la Pîslaru după ce a spus că aceștia suferă de „sindromul Stockholm”

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Sindicatul reprezentativ  „MIPE-Normalitate” din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a reacționat față de declarațiile făcute recent de ministrul Dragoș Pîslaru.

Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru, ministru interimar MIPE Foto: Mediafax

Într-un  interviu pentru Recorder, Dragoș Pâslaru a acuzat sindicatele că sunt într-un sindrom Stockholm.

Sindicatele sunt într-un sindrom Stockholm, dependente de un PSD care îi minte și care nu respectă promisiunile. Și cu toate astea preferă să lucreze tot cu ei decât să se așeze la masă și să ajungă niște lucruri responsabile”, a spus Dragoș Pîslaru.

Afirmațiile au deranjat reprezentanții Sindicatului reprezentativ  „MIPE-Normalitate” din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care i-au dat un drept la replică ministrului.

Oamenii aleg liber să se asocieze pentru a-și apăra drepturile, veniturile și interesele profesionale mai ales când se lovește în cei care performează de ani de zile! Un sindicat care spune „NU” unei politici guvernamentale nu este bolnav. Un angajat care cere să fie plătit în funcție de muncă, responsabilitate, complexitate, interdicții și performanță nu este populist. Aceasta se numește reprezentarea intereselor angajaților. Acesta este rolul unui sindicat Și, dacă tot ați ales comparația cu „sindromul Stockholm”, poate ar trebui să vă amintiți de propriul minister. În „sindromul Stockholm” există și un agresor. În termenii metaforei alese chiar de dumneavoastră, pentru angajații MIPE „agresorul instituțional” ați fost chiar dumneavoastră”, potrivit reprezentanților Sindicatului.

Ei spun că ministrul a ignorat gradul uriaș de încărcare, deficitul de personal, deficiențele sistemului semnalate inclusiv în rapoartele de audit și presiunea permanentă a termenelor.

„Ați ignorat și avertizările repetate ale Sindicatului, care vă semnalau deteriorarea stării de sănătate a angajaților, îmbolnăvirile și numărul îngrijorător de decese înregistrate în rândul personalului și care vă cereau măsuri pentru reducerea suprasolicitării și protejarea oamenilor. Și, cu toate acestea, ați continuat să cereți rezultate acelorași oameni cărora le-au fost diminuate veniturile cu până la 30%, fără niciun leu economie la buget, în condițiile în care veniturile acestora erau susținute din fonduri europene. Ați lovit exact în sistemul care trebuia să contribuie la salvarea bugetului țării, prin atragerea miliardelor de euro disponibile României, așa cum subliniază permanent agențiile de rating. Efectul era previzibil: demotivarea specialiștilor, plecarea a 10% din personalul OIR și slăbirea capacității administrative tocmai într-un moment în care România trebuia să accelereze absorbția fondurilor europene, cu riscuri directe de întârzieri, blocaje, suspendări sau întreruperi de plăți și, în final, de pierdere a fondurilor europene”, mai reproșează Sindicatul MIPE în comunicat.

Un alt reproș este că ministrul se laudă cu performanțele sistemului și cu poziția României la absorbția fondurilor europene, dar îi penalizează tocmai pe profesioniștii care au produs aceste rezultate.

V-am transmis personal sondajul Sindicatului realizat în rândul angajaților MIPE, nemulțumirea angajaților MIPE nu este un „sindrom”, este o realitate. Aceasta este reforma statului pe care Guvernul Bolojan și-a asumat-o prin PNRR, iar acum, pentru eșecul ei, sunt de vină sindicatele?! Sindicatele au avertizat, au formulat observații, au propus soluții și au refuzat să legitimeze o reformă care marginaliza tocmai unul dintre principiile esențiale pentru reformarea reală a administrației: PERFORMANȚA.  Nu puteți să vă însușiți politic rezultatele lor, iar când vine momentul salarizării să îi tratați ca pe o cheltuială împovărătoare. Și nu mai transferați responsabilitatea conținutului legii dumneavoastră către Banca Mondială. Banca Mondială oferă asistență tehnică, analize și recomandări în limitele mandatului”, se arată în comunicatul semnat de Carmen Elena Maican, presedintele Sindicatului reprezentativ  “MIPE-Normalitate”.

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